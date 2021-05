A Zengő Motorsport bejelentette, hogy az idei WTCR-szezonban a 2012-es világbajnok Robert Huff vezeti majd a csapat egyik Cupráját.

A brit Huff óriási tapasztalattal rendelkezik a túraautózás világában: 2005-ben már ott volt az újrainduló WTCC mezőnyében, 2012-ben pedig világbajnoki címet szerzett a kategóriában. A tavalyi év kivételével azóta folyamatos résztvevője volt a sorozatnak, egészen a tavalyi évig, ahol a skandináv túraautó-bajnokságban aratott diadalt.

„Nagyon örülök, hogy a Zengő Motorsporttal visszatérhetek a túraautó-világkupába, nagyon régen ismerem a csapatot – idézi Huff szavait a Nemzeti Sport.

"Tudom, hogy a Cupra versenyképes autó, alapjaiban nagyon hasonlít a Volkswagenhez, amelynek fejlesztésében két éve segédkeztem, és tavaly szinte egész évben ez ellen a márka ellen harcoltam Svédországban, szóval nagyszerű lesz beülni az egyik Cupra volánja mögé."

"Különleges lesz egy magyar csapatnál versenyezni, hiszen a magyar szurkolók mindig is követtek és kedveltek engem, ezért is örülök, hogy most az ország legnagyobb versenycsapatához csatlakozhatok. Az is jó, hogy visszatérhetek a Cuprához, amely abszolút bajnokesélyes. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de a célunk, hogy kihozzuk magunkból a maximumot, és bízom benne, hogy a szezon végén lesz esélyünk a győzelemre.”

