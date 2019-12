Videó: Trailer érkezett a 2019-es F2-szezont dokumentáló sorozathoz

2020-ban mutatkozik be az „F2: Following The Dream” névre keresztelt dokumentumfilm-sorozat amely az utánpótlás-bajnokság legutóbbi, igen drámaian alakuló szezonját mutatja be. A sorozatot az F1 TV nevű digitális streaming-szolgáltatón lehet majd megnézni.

Az alább megtekinthető első trailer alapján ígéretesnek tűnik az alkotás, hiszen a részek nem csak a versenyek legizgalmasabb pillanatait, és a versenyhétvégéken a színfalak mögött készített felvételeket tartalmazzák, de a Formula 2-versenyzők magánéletébe is bepillantást engednek.

A sorozat első részeit a brit kommentátor, Alex Jacques, aki az F2 és az F3 versenyeit szokta közvetíteni a Sky Sports nézőinek, illetve a Campos Racing csapatának tagja, és a Renault tesztpilótája, Jack Aitken fogják majd narrálni.

Természetesen az egyik legfontosabb epizód a Spában történt tragikus balesetet, és annak utózöngéit mutatja majd be. 2019. augusztus 31.-én egy borzalmas balesetben az Arden versenyzője, Anthoine Hubert életét vesztette, míg a Sauber Junior Team tagja, Juan Manuel Correa súlyosan megsérült. Ennek ellenére a versenyzők egy hét múlva Monzában ismét rajthoz álltak.

„A sokk még mindig nem múlt el, továbbra is gyászoltak a fiúk, és folyamatosan beszélték ki a történéseket, de amikor fel kellett a rajtrácsra sorakozni, abban a pillanatban, hogy lehajtották a visort, mindenki újra a pályára koncentrált.” – mondta el Bruno Michelle, a sorozat rendezője.

Az öt rész premierje 2020. első napjaiban lesz, míg az F1 TV előfizetői már január 2-án meg fogják tudni tekinteni az egész évadot az oldalon.

