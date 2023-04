Videó: a nézőtéren landolt egy Porsche a WEC portimaói hétvégéjén

Nagyon ritkán látni versenyautót a nézőtéren landolni, és szerencsére manapság már szinte egyáltalán nem is találkozni ilyesmivel, hála a sok biztonsági intézkedésnek. A Forma–1-ben azonban tavaly Csou Kuan-jü például majdnem így járt Silverstone-ban, de ott végül a törmelékfogó kerítés tette a dolgát és megállította az Alfa Romeót.

Portimaóban eközben most nem ez volt a helyzet, amikor a Porsche Sprint Challenge Iberica egyik résztvevője, Alexandre Areia autójával átszáguldott a kavicságyon, majd szinte átrepült a gumifalon és a mögötte található kerítésen is, hogy végül szó szerint a nézőtér közepén landoljon.

Mivel ez azonban csak egy edzés volt, így szerencsére senki sem volt a nézőtér azon részén, de a mellékelt videó alapján azért el lehet képzelni, hogy mi lett volna, ha szurkolók is ülnek ott, amikor bekövetkezik ez az incidens.

Most azonban senki sem sérült meg, a pilóta is sértetlenül szállt ki a ripityára tört autóból, de mindez azért talán gondolkodóba ejthet néhány embert. A portugál pálya egyébként rendelkezik az FIA 1-es biztonsági besorolásával, és 2020-ban, illetve ’21-ben is vendégül látta az F1 mezőnyét.