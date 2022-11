Verstappen Japánban kipróbálhatott egy Honda NSX-GT-t

A kétszeres Forma-1-es bajnok mellett számos más sztár is jelen lesz a Honda két- és négykerekű motorsport-istállójának berkeiből a vasárnapi ünnepségen, amely az első Köszönetnap lesz, mióta Japán feloldotta a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzárat.

Verstappen és Sergio Perez, valamint az AlphaTauri két pilótája, Pierre Gasly és Juki Cunoda is tesz pár kört Forma-1-es autókkal, a Red Bulltól a tavalyi RB16B, az AlphaTauritól a 2020-as AT01 fog felvonulni az eseményen.

Max Verstappen, Honda NSX-GT Fotó készítője: Honda

A nedves motegi pályán szombaton a gyakorlás mellett a Honda elárulta, Verstappennek arra is volt ideje, hogy a Honda 99-es számú NSX-GT prototípusát is kipróbálhassa. A holland a képek tanúsága szerint a kétszeres SUPER GT-bajnok Naoki Jamamotóval is váltott pár szót.

Verstappen vasárnap nem ül az NSX-GT-be, de a Honda öt GT500-asa is a pályán lesz, a márka tíz SUPER GT pilótája fogja váltani majd egymást a volán mögött. Ott lesz még a márka két MotoGP-versenyzője, Marc Marquez és Takaaki Nakagami, a kétszeres Indy 500-győztes Takuma Szató, a WSB sztárja Xavi Vierge és a szuzukai 8 órás verseny nyertese, Tecuta Nagasima is.

Max Verstappen, Honda NSX-GT Fotó készítője: Honda

Verstappen, Perez és Cunoda első alkalommal vesznek részt a Honda évadzáró eseményén, míg Gasly egyszer, 2018-ban már eljött ide, az volt az első év, hogy az akkor még Toro Rosso néven ismert csapat a Honda motorjait használta.