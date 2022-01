Vegyes párossal támadnak a britek az idei Bajnokok Tornáján

Az idei ROC azért is lesz különleges, mert a befagyott Balti-tengeren fogják majd megrendezni havas és jeges körülmények között. Az indulók névsora pedig már eddig is impozáns volt, de most két újabb remek pilótát írhatunk fel a listára.

Chadwick először fog részt venni ezen az eseményen, míg Coulthard számára már egyáltalán nem lesz ismeretlen ez a fajta megmérettetés. „Elképesztően izgatott vagyok, hogy megejthetem debütálásomat a Bajnokok Tornáján Svédországban” – kezdte Chadwick.

„Mindig is szerettem nézni ezt a versenyt, szóval már alig várom. Megtiszteltetés lesz Nagy-Britanniát képviselni egy olyan nagyság mellett, mint David Coulthard.” Az egykori F1-es skót, aki 2014-ben és 2018-ban is megnyerte az egyéni küzdelmeket, szintén várja már a kihívást.

„Mindig is élveztem részt venni a Bajnokok Tornáján, de havon és jégen menni egy teljesen másfajta élmény lesz a stadionban kialakított pályákhoz képest. Korábban már vezettem kicsit az AMG Mercedes jóvoltából jégen, de igazán nehéz lesz legyőzni az északi pilótákat a saját környezetükben.”

Chadwick egyébként a második női versenyző lesz a ROC-ok történetében Susie Wolff után, aki 2014-ben szintén Coulthard oldalán képviselte a briteket. Az indulók névsora pedig egészen kivételesnek tűnik a február 5-én és 6-án rendezett versenyre.

A németeknél Sebastian Vettel és Mick Schumacher fog harcba szállni, de ott lesz a kilencszeres Le Mans-győztes, Tom Kristensen, a kilencszeres ralivilágbajnok, Sebastien Loeb, a hétszeres NASCAR-bajnok, Jimmie Johnson, a finneknél Mika Häkkinen és Valtteri Bottas indulnak majd, és nem feledkezhetünk meg a négyszeres Indy 500-győztes, Helio Castronevesről sem.

