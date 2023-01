Végleges az ROC rajtlistája, kilenc csapat fog egymással versenyezni!

A kétszeres DTM, egyszeres World Rallycross és elektromos túraautó-bajnok legutóbb a Dakar-ralin vett részt az Audi színeiben, 14. helyen végezve, ami a német márka legjobb helyezése volt idén. A homokot most hóra cseréli és a Pite Havsbadban, január 28-án és 29-én megrendezésre kerülő Race of Championson is részt vesz.

A tornán már három alkalommal győztes Ekström a jelenleg Sebastien Loeb és Didier Auriol által tartott rekord beállításáért fog harcolni. A svéd csapat másik tagja a 44 éves pilóta mellett Johan Kristoffersson lesz.

„A Race of Champions rengeteget jelentett számomra az évek alatt, főleg, mivel Párizsban, Londonban és Pekingben is meg tudtam nyerni. Az is jó volt, hogy mindig tudtam menni pár bemutatókört az Audi A4 DTM-emmel. Várom, hogy a klasszikust S1-esbe is beülhessek, főleg hazai közönség elől. Az is remek, hogy Stephane Peterhansel is ott lesz az Audi RS Q e-tron Dakarral.”

„Az autó ritkán látható Európában, mert főleg a szaúdi és marokkói sivatagokban versenyzünk velük, szóval a rajongók ezúttal testközelből is megnézhetik, mit tud. Emellett várom, hogy Pite Havsbadban, az igazi svéd télben, rengeteg néző előtt egyesítsük erőnket Johan Kristofferssonnal a svéd csapatban és újabb nagy trófeát zsebeljünk be.”

Ekström neve az utolsó lyukat is betömi az ROC idei indulóinak listáján, ahol a legnagyobb név a négyszeres Forma-1-es világbajnok Sebastian Vettelé, aki első alkalommal indul versenyen, mióta visszavonult a Forma-1-től. Az egyéni címvédő Sebastien Loeb lesz, míg csapatban Petter és Oliver Solberg próbálnak újabb trófeát hozni a tavalyi után Norvégiának. Íme a teljes rajtlista:

Svédország: Mattias Ekstrom és Johan Kristoffersson

Franciaország: Sebastien Loeb és Adrien Tambay

Nagy-Britannia: David Coulthard és Jamie Chadwick

Németország: Sebastian Vettel és Mick Schumacher

USA: Travis Pastrana és Tanner Foust

Finnország: Valtteri Bottas és Mika Hakkinen

Északi csapat: Tom Kristensen és Felix Rosenqvist

All Star csapat: Felipe Drugovich és Thierry Neuville

Norvégia: Petter és Oliver Solberg