Végleges a Mercedes utánpótlásának 2023-as felállása

Szerző: Kolláth Benjámin , Szerkesztő A Mercedes hivatalosan is megerősítette utánpótlásprogramjának idei felállását, amelyben tavalyhoz hasonlóan idén is hét versenyző szerepel. Hatan közülük eddig is a csapatnál nevelkedtek, az új név a 2010-es születésű Kenzo Craigie, aki a tavaly ősszel elküldött Daniel Guinchard helyét veszi át. Antonelli és Craigie mellett tagjai még az utánpótlás-programnak Paul Aron, Yuanpu Cui, Luna Fluxá, Alex Powell és Frederik Vesti, utóbbi azonban már bőven „veteránnak" számít a programban, miután most lett 21 éves. A csapatfőnök, Toto Wolff így nyilatkozott: „Várjuk már, hogy láthassuk, utánpótlás-versenyzőink hogyan fejlődnek idén. 2022-ben meggyőző teljesítményeket láttunk és tovább fogjuk őket támogatni fejlődésük során." „A legújabb, igen biztató fejlemény Kimi bajnoki címe a Formula Regional közel-keleti bajnokságában. Utánpótlás-pilótáink különböző, mégis mind nagyon érdekes korszakában van a pályafutásának és biztos vagyok benne, hogy a program újabb jó évet fog zárni." Arról, hogy mely versenyző hol vitézkedhet idén, a csapat pilótafejlődési tanácsadója, Gwen Lagrue szolgált információval: „Miután tavaly Abu-Dzabiban az újoncteszten először ülhetett Forma-1-es autóba, arra számítunk, hogy Vesti győzelmekért és akár a bajnoki címért is versenyben lehet a Formula 2-ben." „Sikeres szezonja után a Formula Regional Európa-bajnokságában, Aron a Formula 3-ba lép előre, ahol már első szezonja alatt is remekelhet. Antonelli a szenzációs dupla Formula 4-es bajnoki címe után az Európa-bajnokságba vált, de 2023-at már most remekül kezdte a Formula Regional közel-keleti bajnokságának megnyerésével." „A nemzetközi gokart-bajnokságokban csoportunkat Powell vezeti Cui és Fluxá mellett, mindannyiuknak megvan a tapasztalata ahhoz, hogy jó szezont fussanak. Emellett örömmel üdvözöljük utánpótlásunkban a tehetséges Craigie-t, ő a legapróbb versenyzőnk és a brit gokart-bajnokságokban villoghat majd." A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff ugyanakkor arról is beszélt, hogy szeretnék, ha zárójelbe tehetnék végre a 2022-es évet.