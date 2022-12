Vége a dalnak: a Red Bull búcsút int a patinás sorozatnak

Az energiaitalosok úgy döntöttek, hogy nem indítanak csapatot a német túraautó-bajnokság, azaz a DTM következő idényében, miután a széria irányítását átvette az ADAC - tudta meg a Motorsport.com testvérlapja, a Motorsport-Total.com.

A bikások mindössze két szezont töltöttek el a DTM-ben, s bár korábban zöld utat adtak a 2023-as folytatáshoz, amelynek értelmében az AF Corse az új Ferrari 196 GT3-at indította volna, azonban most meggondolták magukat.

A döntés hátterében az állhat, hogy a DTM tulajdonjogát birtokló Gerhard Berger nemrégiben úgy döntött, eladja a promóciós jogokat a német autóklubnak, az ADAC-nak. A projekt leállítása ezek után nem meglepő, hiszen Berger központi szerepet játszott abban, hogy a Red Bull 2021-ben visszatérjen a sorozatba.

Az osztrák hosszú, több évtizedes kapcsolatot ápol az energiaitalosokkal, sőt, ő maga volt az első sportoló, akit a márka szponzorált 1989-ben, 2006 és 2008 között pedig társtulajdonosa volt az akkor még Toro Rosso néven futó Forma-1-es csapatnak.

A Red Bull kiszállása azt is jelenti, hogy az AF Corse jövőre sem lesz ott a DTM-ben, mivel a projektet ők finanszírozták volna és a versenyzőket is ők jelölték volna ki. Ezzel az is valószínűsíthető, hogy Nick Casiy és Felipe Fraga sem tér vissza második DTM-es idényére.

