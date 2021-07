Változik a WEC naptára, ami az F1 szempontjából is baljós előjel

Szerdán került bejelentésre, hogy a WEC idén nem utazik el a Fuji Speedwayre, helyette pedig még egy bahreini fordulót fog beiktatni a bajnokság. Korábban a MotoGP-ben is törölték a Japán Nagydíjat, ezzel pedig tovább nőtt annak az esélye, hogy a Forma-1 is így fog tenni.

Japánban mindössze a lakosság 15 százaléka kapta meg mindkét dózist a koronavírus elleni vakcinából, a napi esetszámok pedig az elmúlt két hétben elkezdtek nőni – ez tovább rontja az október 10-re ütemezett szuzukai futam esélyét, így egymást követő két évben maradhat el a japán forduló.

Éppen emiatt pedig már be is indultak a pletykák arról, hogy mely aszfaltcsíkok léphetnek Szuzuka helyére, amennyiben valóban törlik a versenyt. A gpblog szerint Kína lehet esélyes, „kívülálló” jelöltként pedig a malajziai Sepang is felmerülhet.

Emellett egy újabb európai forduló beiktatását sem lehet kizárni a gpblog szerint, azonban egy esetleges mugellói vagy németországi fordulóhoz át kellene alakítani egy kissé a versenynaptárat.

