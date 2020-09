Változások az F2 mezőnyében: Alesi Matsushita helyét veszi át a HWA-nál

Alesi még a Tridentnél mutatkozott be az F2-ben 2019-ben, és a 15. helyet szerezte meg a pontversenyben. Idén viszont már a kategória veteránjának számító Artem Markelov mellett mutathatta meg tudását a HWA színeiben.

A 21 éves Ferrari-akadémista jól kezdte a szezont, hiszen hatodik helyen ért célba az évadnyitó Osztrák Nagydíjon, de azóta csak egy top 10-es helyezést, valamint egy leggyorsabb kört tud felmutatni a barcelonai sprintfutamról.

Hiába azonban a nem túl meggyőző teljesítmény, még így is sikerült neki eddig több pontot szereznie, mint a nyolcszoros F2-es futamgyőztes csapattársának, Markelovnak. A fiatal francia ezentúl viszont Felipe Drugovich csapattársa lesz az MP-nél.

Ez azt jelenti, hogy Matsushitának mennie kell, hiába nyerte meg a drámai barcelonai főfutamot a 18. helyről rajtolva. A csapat elmondta, hogy a japán „úgy döntött, hogy friss kihívásokat keres máshol, és hogy „jó hangulatban válnak el egymástól, és sok sikert kívánnak egymásnak a jövőre nézve”.

„Hihetetlenül boldog, izgatott, de mindenekelőtt motivált vagyok, hogy az MP-vel dolgozhatok, és elkezdhetem ezt az új kalandot a Formula 2-ben. Már nagyon várom Szocsit, és már az autóban akarok ülni és versenyezni” – mondta Alesi az átigazolása kapcsán.

A szezont most már az MP-nél fogja befejezni, vagyis a bahreini duplaforduló alkalmával is náluk megy majd, és együtt fejezik majd be az F2-es idényt.

Amikor megkérdezték, hogy mi az oka a váltásnak, a korábbi Ferrari-versenyző, és Giuliano édesapja, Jean Alesi a Motorsport.com-nak beszélt a döntés hátteréről.

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab and Jean Alesi walks the track Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Amikor megláttam ezt a lehetőséget, hogy Matsushita elhagyja a csapatot, azt gondoltam, hogy ez egy jó sansz Giuliano számára, hogy erősen fejezhesse be a szezont egy olyan istállóval, amely bizonyítottan képes a futamgyőzelemre idén, és ezzel talán kicsivel gyakrabban lehetünk majd a mezőny első felében.”

Alesi helyét a HWA-nál Jakes Hughes veszi majd át, aki ezzel a csapat F3-as alakulatától lép fel, hogy debütálhasson az F2-ben. „Már most nagyon várom az első Formula 2-es versenyeimet. Nagy köszönet a BWT HWA Racelabnek, hogy megadták nekem ezt az esélyt” – nyilatkozta Hughes.

„A Formula 3-as idény nemrég ért véget, és 11 hét alatt kilenc versenyhétvégénk volt, szóval teljesen benne vagyok a versenyzési rutinban. Először persze hozzá kell majd szoknom az autókhoz, mivel sokkal erősebbek, mint az F3-as gépek. Ettől függetlenül már nagyon várom ezt a kihívást.”

