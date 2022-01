Változások a Ferrari juniorprogramjában, egy pilóta távozott

A 21 éves Armstrong még 2017-ben csatlakozott a vörösökhöz, az utóbbi két szezonban pedig az F2-ben versenyzett. Az új-zélandi még nem erősítette meg, mit fog csinálni az idei esztendőben, de a Ferrari kedden adta hírül, hogy Armstrong már nem dolgozik velük, ez pedig vélhetően az elmaradó eredményei miatt van.

Emellett Ilottról is szó esett, aki a tavalyi idényt az Alfa Romeo tartalékosaként teljesítette az F1-ben, most pedig egyfajta szünetelő éve lesz, hiszen 2022-ben már teljes szezont fut az IndyCarban a Juncos Racing színeiben, az akadémia pedig ott nem tudja megfelelően támogatni. Könnyen lehet, hogy idővel ő is távozik majd.

Mindez azt jelenti, hogy idén a legkiemelkedőbb figurák a programban Mick Schumacher és Robert Svarcman lesznek. A német tavaly óta már az F1-es mezőny tagja, idén pedig emellett 11 futamon a Ferrari tartalékpilótája is lesz.

Svarcman eközben tavaly második lett az F2-ben, és már megerősítette, hogy most nem fog visszatérni a szériába, helyette inkább a ferraris tesztpilótai szerepére fog fókuszálni. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ferrarinak most nem lesz versenyzője a Formula 2-ben.

Az F3-ban eközben Arthur Leclerc lesz az egyik támogatottjuk, aki marad a Premánál, mellé pedig érkezik Oliver Bearman, akit nemrég igazolt le az olaszok akadémiája. Dino Beganovics marad az európai regionális bajnokságban, miközben James Wharton, Maya Weug és egy újonc, Rafael Camara az F4-ben fog vitézkedni.

Laura Camps Torras pedig Weug után a Ferrari juniorprogramjának második női pilótája lesz, de ő egyelőre még csak gokartozni fog, miközben az év során talán lehetősége lesz F4-es autót is tesztelni.

