Valentino Rossi rajthoz áll a Hankook 24 órás dubaji versenyén

Valentino Rossi igazi legendának számít a MotoGP-ben, ahol számos rekordot elért a versenyzéssel töltött hosszú ideje során. Az olasz 2021-ben döntött úgy, hogy befejezi a pályafutását a legmagasabb szinteken, ám nem távolodott el a motorsportok világától.

Mint ismert, Rossit mindig is foglalkoztatta a versenyzés négy keréken, annak idején kipróbálhatta az egyik F1-es Ferrarit, amivel nem is ért el rossz köridőket. A visszavonulása ót pedig szintén szorosabbra fűzte a viszonyt a négykerekűekkel, most pedig bejelentették, hogy január 14-én indul a Hankook 24 órás dubaji versenyen, amely a 24 órás sorozatban való debütálása lesz.

A 43 éves MotoGP-ikon a Team WRT volánja mögött ejti meg a debütálását, tehát azzal a csapattal, amelyet azóta képvisel, hogy négykerekű versenyzésre váltott.

Faisal Al Sahlawi, a Dubai Autodrome vezérigazgatója így nyilatkozott Rossi szerepvállalásával kapcsolatban a Crash.net hasábjain: „Valentino Rossi a motorversenyzés ikonja, aki a 25 éve alatt igazán figyelemre méltó versenyzői karriert futott be, és nagyon örülünk, hogy a Hankook 24 órás dubaji versenyén a Dubai Autodrome-ban üdvözölhetjük.”

"Az autóversenyzés rajongói számára – függetlenül attól, hogy melyik sportágat kedvelik – ez egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy a sport egyik legnagyobb nevét láthassák akcióban itt, Dubaiban, amint megméretteti magát a világ egyik legnagyobb kihívást jelentő hosszú távú versenyén.”

„Az a tény, hogy részt vesz rajta, megerősíti, hogy a Hankook 24 órás dubaji versenye mennyire nagyra értékelt, amely egyre csak erősödik.”

