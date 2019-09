Újabb videós felvételek Alonso terepralis száguldásáról: rendesen érzi

Fernando Alonso gyakorlatilag ott versenyezhet, ahol csak akar. A Forma-1-en kívül szinte bárhol top-csapatot kaphat, amit ki is használ, hiszen az elmúlt hetekben a Toyotával készül az első dakaros kalandjára, ami több mint izgalmasnak ígérkezik, ráadásul egy igazi legendát kapott maga mellé navigátornak Marc Coma személyében.

A spanyol F1-es világbajnok összességében hozza azt, amit elvártak tőle és úgy tűnik, hogy a terepralizáshoz is van tehetsége, amit később akár egy Dakar-győzelemre is válthat, de addig még rengeteg kilométert fog megtenni, melyre szüksége is van, hiszen csak nemrég vágott bele ebbe az egészbe.