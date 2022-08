Újabb szög a WTCR koporsójába? Felfüggeszti szereplését a Lynk & Co! A Cyan Racing Lynk & Co azonnali hatállyal felfüggeszti szereplését a túraautó-világkupában. A csapat azzal indokolja döntését, hogy a széria gumibeszállítójának abroncsai több biztonsági problémát is felvetettek az idei szezonban.