Újabb McRae tör be a rali világába

A mindössze 15 éves Max Alister McRae fiaként már korábban is sok kartbajnoki címet szerzett, ám most már megérett a helyzet, hogy elődei nyomdokaiba lépve raliversenyen is kipróbálja magát. Max részt vesz a McRae Rally Challenge jövő évi skóciai versenyén.

Max már bizonyított az Arise Racind Driver Search megnyerésével, ahol nála jóval tapasztaltabb versenyzőket előzött meg. És már az is biztos, hogy az Ausztráliában élő fiú résztvevője lesz a Western Australia Formula 1000 sorozat következő idényének.

"Elég szerencsés vagyok, mert már kipróbálhattam Colin nagybácsi autóit Wales-ben az év elején. Hatalmas lehetőség volt, azok az autók fantasztikusak" - mondta Max McRae, aki egy Subaru Legacy RS-t és egy Impreza WRC 97-et próbálhatott ki.

A jövő évi ralibemutatkozás kapcsán Max nagyapja, az ötszörös brit bajnok Jimmy McRae a következőket mondta. "Nagyszerű nap lesz. Kell találjunk valamifajta junior autót Max számára, mert ott kell, hogy legyen. De nem kaphat túl erős gépet, nem akarjuk, hogy elkeserítse az apját" - mondta Jimmy McRae, akinek fia, a 2007-ben elhunyt Colin McRae világbajnoki címének 25. évfordulóját ünnepli a ralivilág színe-java a jövő októberi eseményen.

Max apja, Alister McRae korábban a Hyundai, a Subaru és a Mitsubishi versenyzője is volt. "Max nagyon rajta van a ralizáson. De ebben az évben még a Formula 1000 van előtte, meglátjuk, hogy megy neki. Nincs nyomás rajta, különösen látva, hogy milyen drága ez az egész" - mondta a büszke apa.

