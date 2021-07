Új versenysorozatban köthet ki az F1-ből 2020 végén távozó Albon

Alexander Albon 2020 végén vesztette el az ülését a Red Bull Racing Forma-1-es csapatánál, idén pedig tartalékpilóta az istállónál, valamint a DTM-ben áll rajthoz – a sorozat idei első fordulójában egy negyedik és egy hetedik helyezést szerzett.

A veterán-motorsport újságíró Marshall Pruett pedig a Racernek arról írt, hogy Alex Albon próbálja újraindítani versenyzői karrierjét, mivel a Forma-1-be való visszatérésére az esély csekély, ráadásul egy másik ex-F1-es pilóta, Romain Grosjean is meglehetősen hamar felvette a sorozat ritmusát.

„Azt hallottam, hogy Grosjean az IndyCarban mutatott versenyképességén felbuzdulva egy amerikai újraindulás lehetőségét vizsgálja. Miután elvesztette az ülését az F1-ben, most a DTM-ben versenyez a Red Bullt képviselve.”

A Red Bullnál eközben összességében elégedettek Perez teljesítményével, ráadásul számos juniorjuk nyújt jó teljesítményt a juniorszériákban: Liam Lawson, Jüri Vips és Jehan Daruvala az F2-ben, Jack Doohan, Dennis Hauger, Jak Crawford, Jonny Edgar és Ivasza Ajumu pedig az F3-ban áll rajthoz.

Pruett azt is megjegyezte, hogy Grosjean előtt több lehetőség is állhat 2022-re, hiszen szabadon igazolható, és információi szerint az Andretti, az Arrow McLaren SP, a Rahal Letterman Lanigan Racing és a Penske is „célpontként” tekinthet a franciára.

Végül hozzátette, a legvalószínűbb állomás Albon és Grosjean számára is az Andretti Autosport lehet – néhány hónapon belül kiderül, hogy mi lesz a brit-thai és a francia versenyző sorsa.

