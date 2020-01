Tragédia a Dakar Ralin: Paulo Gonçalves elhunyt a 7. szakaszon

Vasárnap folytatódtak tovább a Dakar Rali küzdelmei, de az eseményt erősen be fogja árnyékolni az újabb tragédia. A 40 esztendős Paulo Goncalves 2006 óta volt a legendás verseny résztvevője, és több szép teljesítmény is fűződött a nevéhez, de most nagyon nagy árat fizetett ezért.

A rendkívül tapasztalt motoros a 276. kilométeren bukott. A szervezőket helyi idő szerint 10 óra 8 perckor értesítették, mielőtt az orvosi helikoptert kiküldték volna. Akkor már eszméletlen állapotban volt.

Az orvosi stáb azonnal megkezdte a portugál versenyző újraélesztését, és az irányt a Layla kórház felé vették. Paulo végül azonban belehalt a sérüléseibe. A legjobb eredménye egy második hely volt a 2015-ös Dakar Ralin Marc Come mögött.

Az idei Dakarja nem kezdődött túl jól, hiszen az első napokban mechanikai gondokkal küszködött, és a nehéz rajt után a 46. helyen állt. A hu.motorsport.com szerkesztősége részvétét fejezi ki a családnak, és a barátoknak.

