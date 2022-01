Toyota: nem lazíthatunk a Peugeot érkezése miatt

A 7-es számú Toyotával Jose Maria Lopez, Mike Conway és Kamui Kobajasi sorozatban a második WEC-címét szerezte 2021-ben, és hosszas várakozás után sikerült megnyerniük a 24 órás Le Mans-t is.

2022-ben a Toyota mellé csatlakozik majd gyári alakulatként a Peugeot is, illetve a Glickenhaus, és a lefojtott LMP1-es autóval induló Alpine is, így Lopez szerint egyáltalán nem lazíthatnak, különösen a Peugeot támadása miatt nem.

„Szerintem, ha csak egy picit is lazítasz, azonnal nehéz helyzetbe hozod magadat, különösen ezeken a versenyeken, ahol minden másodperc számít” – nyilatkozta Lopez az Autosportnak.

Az argentin pilóta 2014 és 2016 között 3 WTCC címet szerzett a szintén PSA-hoz tartozó Citroennel, illetve versenyzett az egykori DS Virgin Formula E csapatánál is, így meggyőződése, hogy a testvérmárka Peugeot is nagyon komolyan veszi majd a szereplését a prototípusok között.

„Dolgoztam már a csoporttal a WTCC-ben, és bár sok minden változott azóta, még most is vannak ismerőseim, barátaim az új csapatnál. Tudom, hogy mire képesek, és azt is, hogy erős ellenfeleink lesznek, az erőfeszítéseik pedig mindenkinek jót fognak tenni: nekünk, a sorozatnak. Remélem, minél hamarabb rajthoz állhatnak majd, és várom már, hogy a pályán találkozzunk.”

A hosszútávú versenyzés új reneszánsza 2023-mal indulhat majd, ugyanis az új LMH, és különösen az LMDh szabályok rengeteg márkát vonzottak be:

A Toyota és a Peugeot mellett a Ferrari is hiperautót épít 2023-ra, az LMDh-ban pedig az Acura, az Audi, a BMW, a Cadillac, a Porsche, és 2024-től az Alpine fogja megmérettetni magát.