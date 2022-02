Továbbra is erős a magyar sportdiplomácia az autósportban

Ahogy arról mi is írtunk, rendkívüli ülést tartott csütörtökön az FIA Világtanács, ahol számos fontos, a motorsportokat érintő döntést hoztak meg. Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetsége elnöke Facebook-oldalán számolt be arról, hogy azok a magyar szakemberek, akik szerepet töltöttek be különböző bizottságokban, újabb megbízatást kaptak.

„Az új FIA elnök, Mohammed Bin Sulayem vezetésével az FIA Világtanács a tegnapi (csütörtökön, a szerk.) napon számos bizottság tagjait és vezetőit nevezte ki. Továbbra is erős a magyar sportdiplomácia és a magyar szerepvállalás, minden magyar kollégám megbízást kapott a munka folytatására, melyhez ezúton is gratulálok!” - írta Facebook-oldalán Oláh Gyárfás.

Az MNASZ elnöke arról is beszámolt, hogy az FIA elnöke megköszönte a munkáját, melyet az Offroad Bizottság élén végzett az elmúlt években, ezúttal pedig új feladattal bízta meg: az FIA Electric és a New Energy Commission tagjaként dolgozhat a jövőben, amelynek meghatározó szerepe lesz a jövő autósportjának formálásában.

Fodor Dominika a Rally bizottságban, Bozsó Ivett a Környezet és fenntarthatóság Bizottságban, Walterné Dancsó Adrienn a GT bizottságban, Dancsó Pál a Túraautó bizottságban, Budai Boglárka az Off-road bizottságban, Faluvégi Péter a Versenypálya bizottságban, dr. Groove László az Orvosi bizottságban, míg Bessenyey Zoltán az FIA Disability and Accessibility bizottságban kap szerepet a továbbiakban.

Az FIA Világtanács ülésén arról is döntöttek, hogy átszervezik a Forma-1-es versenyirányítását, amiből arra lehet következtetni, hogy Michael Masi napjai megvannak számlálva a versenyigazgatói poszton, ugyanakkor végleges döntés csak később várható.

