További 2 csapattal biztos nem indul Alonso az Indy 500-on

Fernando Alonso a 2018-as szezon végén távozott a Forma-1-ből, 2019 eleje óta pedig több sorozatban is indult. A kétszeres F1-es világbajnoknak már sikerült nyernie a Daytonai 24 óráson és a Le Mans-i 24 óráson is, és már a WEC-ben is van bajnoki címe a Toyota csapatával.

Idén télen a Dakaron indult a spanyol versenyző, amelyen végül összetettben nem jutott be a top-10-be, viszont az egyik szakaszon kiváló teljesítménnyel a második helyen végzett.

Alonso régi álma, hogy megszerezze a Tripla Koronát, amelynek elhódításához a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, a Le Mans-i 24 óráson és az Indy 500-on kell győzelmet aratni. Ez egyelőre csak Graham Hillnek sikerült, viszont Alonsót már „csak” az Indy 500-as győzelem választja el ettől.

Eddig kétszer próbálkozott az Indy 500-on, első nekifutásra egy motorprobléma miatt kiesett, míg 2019-ben kvalifikálni sem tudta magát a versenyre. A 38 éves pilóta idén is indulni akar az Indyn, azonban a lehetőségei egyre korlátozottabbak.

Alonso sokáig tárgyalásban állt az Andretti Autosporttal, azonban a hírek szerint a Honda megvétózta a spanyol szerződését, ahogy minden más Honda-motoros csapatnál is. Így a következő nyilvánvaló lehetőség a Chevrolet-motoros kocsik irányában lenne számára, de a lehetőségek száma kettővel csökkent.

Az Ed Carpenter tulajdonában álló Ed Carpenter Racing már bejelentette, hogy három autóval indulnak az 500 mérföldes versenyen, az autóikat pedig maga Carpenter, Rinus WiKay és Conor Daly fogja vezetni. Carpenter elmondta, hogy nem indítanak negyedik autót.

„Semmiképpen nem akarunk háromnál több autót indítani. Valójában a csapatunk két autó ellátására képes, és ha májusban megdupláznánk ezt a számot, az nem vezetne semmi jóra.”

„Hogy mibe kerülne a negyedik autó indítása? Pénzbe, emberi erőforrásba és időbe.” – nyilatkozott Carpenter az NBC Sportsnak.

Alonso számára még opciót jelenthetett volna Roger Penske csapata, de ott már bejelentették, hogy ki fog indulni a harmadik autóval: Helio Castroneves.

Az IndyCar legutóbb Austinban tesztelt, ahol a Forma-1 mezőnye is versenyez. Ezzel egy új korszak veszi kezdetét az amerikai királykategóriában.