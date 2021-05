Mindhárom versenyen célba ért, és péntektől vasárnapig folyamatosan gyorsulni tudott a köridők tekintetében Tóth László, a Campos Racing magyar versenyzője az FIA Formula 3 bajnokság első hétvégéjén, az FIA Formula 1-es Spanyol Nagydíj helyszínén.

A 20 éves pilóta a pénteki időmérő edzésen egy másodpercet tudott javítani a köridején az aznap délelőtti szabadedzésen elért köridőhöz képest, és a 27. rajtpozícióból kezdhette meg mindhárom futamot.

„Természetesen már az első napon sok tapasztalatot gyűjtöttem és rengeteget tanultam, például arról, hogy a Formula 1-es mezőny milyen komoly szinten felgumizza a pályát. Egy kicsit meg is lepett, hogy mennyivel gyorsabban lehetett menni, miután előttünk F1-es szabadedzést rendeztek” – mondta még pénteken Tóth László.

A magyar versenyzőnek a két szombati, valamint a vasárnapi futamon is sikerült kimaradnia a veszélyes szituációkból, és az egész hétvége tekintetében is elmondható, hogy megóvta az autót, egyszer sem csúszott ki a sóderágyba, és mindhárom versenyen célba ért.

Az első futamon 27., a másodikon 23., a harmadikon pedig 26. lett, és versenyről versenyre gyorsult, a vasárnapi záróversenyen a leggyorsabb körében a 30 fős mezőny 15. legjobb köridejét futotta meg.

„Nagyon sokat tanultam az első hétvége során, és mivel mindhárom versenyen célba értem, ezzel nagyon értékes tapasztalatokat szereztem. Természetesen sok munka vár még ránk a csapattal, de van egy jó kiindulási alapunk, amire tudunk építkezni.”

„Ahogyan már a szezon előtt is elmondtam, jelenleg nem helyezésekben gondolkodunk, hanem abban, hogy folyamatos legyen a fejlődés, és ez most ezen a hétvégén meg is mutatkozott” – értékelt Tóth László.

A Formula 3 mezőnye most Jerezbe utazik, ahol kollektív tesztet rendeznek szerdán és csütörtökön. A következő versenyhétvégére a Formula 1-es Francia Nagydíj betétprogramjaként kerül majd sor június 25. és 27. között a Paul Ricard versenypályán.

