Tim Gábor szerencsés kategóriagyőzelmet szerzett a Red Bull Ringen

A második hétvégén Tim Gábor egy 23 fős mezőnnyel találta magát szembe, kategóriájában, a GTX-ben 5 pilóta indult. Az autója, a Lotus Exige V6 Cup R továbbra a mezőny leggyengébb autója, de a magyar versenyző nem feltett kézzel állt oda a rajtrácsra. Persze tudta, kevés esélye van a kategóriatársak ellen.

„Ugyanazzal a konfigurációval vágtunk neki a hétvégének, mint az elsőnek. Amint megjönnek a fejlesztések a kocsira, jóval gyorsabbak leszünk, de a cél most az volt, hogy pontokat gyűjtsünk és hogy befejezzük a futamokat. A Red Bull Ring tempósabb, mint a Balaton Park volt, tudtam, hogy kevés esélyem lesz. Az edzésen láttuk, hogy most a GT4-es autók tempóját is alig bírom tartani, holott eddig bőven előttük voltam” - kezdte Tim a hétvége történéseit.

A szabadedzésen a tempó közel sem volt olyan jó, mint az első hétvégén, igaz Tim itt még az összes GT4-es autót maga mögé utasította. Az időmérés azonban rosszul sikerült. Történt ugyanis, hogy nem két külön időmérést rendeztek a két versenyhez, hanem egyet, melyet kettéválasztottak. Ezzel Tim nagy bajba került.

„Úgy kezdtük a hétvégét, hogy volt egy szett használt slick gumink. Nem megfelelő a költségvetésünk, de ezt már megszokhattuk. Mikor kiderült, hogy egy időmérésünk lesz, melyen ráadásul esik, kénytelenek voltunk a kopott slickekkel legalább egy biztonsági kört menni, de ez nem volt elég. A 110%-is szabályok kívüli időt autóztam, így nem kvalifikáltam a magam a versenyekre. Szerencsére a szabadedzésen azért mutattam, hogy megvan a tempónk, így kérvények benyújtása után felállhattam a vasárnapi versenyeken a rajtrács végére” - mesélte Tim az időmérés után.

A csapat megpróbált gumikat vásárolni a kocsira, de hamar kiderült, hogy a gyártó nem hozott a Lotusra megfelelő méretű és keverékű abroncsokat.

„Azt tudni kell, én közösségi adományozásokból és lelkes cégek és barátok támogatásából versenyzek. Minden forint számít. Lehet, hogy ez valakinek szánalmas, de nem tudunk mit tenni. Így mikor kiderült, hogy esős lesz az időmérés, bevállaltuk, hogy nem veszünk gumit és slicken megyünk ki és várunk a megfelelő pillanatra. Sajnos a pálya nem száradt fel elégé. A sors furcsa fintora, hogy mikor már venni akartunk gumit, kiderült, hogy nincs is. Emiatt nagyon fontos volt, hogy a versenyeket száraz körülmények között teljesítsük, különben indulhattunk volna haza” - mondta Tim a vasárnapi futamok előtt.

A vasárnapi első versenyen a rajtrács végéről Tim a 13. helyre jött fel, és hatalmas meglepetésre megnyerte a kategóriáját.

„Egy KTM GTX és három Lamborghini Huracan GT3 volt a kategóriánkban, mondanom se kell, 160-180 lóerővel erősebb csúcsgépek ezek. Esélyem se volt ellenük. Az első körös kavarodásból sikerült kimaradnom, a KTM és az egyik Lamborghini összeakadt, engem is majdnem magukkal sodortak. A KTM nekem jött, de megúszta a kocsi pár karcolással. Egy pillanat alatt a második lettem. A 9. körben a vezető Lamborghini Huracan GT3 is kiállt műszaki hiba miatt, így az ölembe pottyant a kategória győzelem és a 13. helyre jöttem előre. Ez hatalmas mázli volt, de úgy érzem, most a sors már tartozott nekem ennyivel” - elemezte a kategóriagyőzelmet Tim.

A második futamon az egyik Lamborghini már nem állt rajthoz, nem tudták megjavítani. Tim ismét a rajtrács végéről indult, ezúttal egy probléma mentes futama volt a mezőnynek, így az erősorrend már egy valósabb eredményt hozott. Tim a 20. helyen ért célba, a GTX 3. helyét megszerezve.

„Ez egy unalmas futam volt. Az előttem lévő GT4-eseket nem tudtam elkapni, a mögöttem lévők pedig lemaradtak. Tudtam, ha nincs kiesés, baleset, akkor itt már nem lesz esélyem. Nemcsak a gyengébb erőforrás miatt, hanem a gumik is teljesen elfogytak. Vártam az előttem lévők hibájára, de semmi nem történt. A harmadik hely a realitás. A lényeg, hogy ismét dobogóra állhattam és fontos pontokat szereztem” - zárta Tim a gondolatait a második verseny után.

A folyamatos pontszerzéseknek köszönhetően Tim holtversenyben áll a GTX értékelés élén. A bajnokság június 7-9-én folytatódik a Slovakiaringen, ahol a Kamion EB hétvégéjéhez csatlakozik az Eset GT Sprint.

„Nem tudom, hogy a fejlesztések elkészülnek-e a következő futamra. Ha nem akkor, hasonló hétvége vár rám a Slovakiaringen. A pályán három hosszabb egyenes is van, ahol sokat fogok kapni. A középső szektor lesz az én terepem, remélem nem leszek annyira messze a többiektől, mint most Ausztriában. Köszönöm a hétvégét a GFS Racing Team-nek az alázatos és profi munkáért. Leszünk ennél még sokkal gyorsabbak! Köszönöm mindenkinek, aki támogatott, hogy eljussak egy újabb versenyre, bízom a sikeres folyatásban!” - köszönte meg Tim a hétvégét.

