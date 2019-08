Takuma Sato egy őrült versenyt nyert meg az IndyCarban

Takuma Sato egy igazi veterán, aki már 42 esztendős, de még mindig képes magas szinten versenyezni, amit időről időre bizonyít is. Nemrég az Indy 500-on aratott győzelmet, ami pályafutása egyik legnagyobb sikere volt. A Forma-1-ben 90 nagydíjon állt rajthoz, de csak egyszer volt dobogós, ám az előzései és az incidensei miatt sokak emlékeznek rá.

Az IndyCarban 2010 óta versenyez, de csak az elmúlt években kezdett el jobb eredményeket szerezni a nagyon versenyképes szériában. Az eddigi legjobb eredménye egy 8. hely volt a szezon végén 2017-ben. Az volt az a bizonyos esztendő, amikor megnyerte a legendás Indy 500-at. Azelőtt 2013-ban nyert Long Beachen, míg tavaly egyszer sikerült ezt megtennie az idény végén.

A 2019-es kiírásban is nyert már futamot a japán. Ez a bizonyos futam Alabamában volt, a szezon harmadik versenyhétvégéjén, majd Indianapolisban és Detroitban harmadik lett. Ezt követően gyengébb eredmények kerültek a neve mellé, és csak egyszer végzett a TOP-10-ben, ám legutóbb a Gateway versenypályán nyerni tudott.

Az őrült befutó

Sato egy újabb őrült IndyCar-futamon győzött, egészen minimális különbséggel Ed Carpenter előtt, akit Tony Kanaan követett. Ez a futam részben arról is szólt, hogy a nagy bajnoki esélyesek „sehol” nem voltak, hiszen a listavezető Josef Newgarden, aki az első körtől az ötvenedekig állt az élen, végül 7. lett, míg a fő riválisa, Simon Pagenaud is csak az 5. A nagy trióból Alexander Rossi járt a legrosszabbul, aki az Andretti Autosporttal közvetlen a csapattársa, Zach Veach mögött zárt tizenharmadikként, miközben kört is kapott.

Ilyen szoros befutó még soha nem volt ezen a pályán

A bajnokságot még mindig Newgarden vezeti 563 ponttal az 525 pontos Pagenaud és az 517 pontos Rossi előtt. Rajtuk kívül a legjobb ötben Scott Dixon (493 pont) és Will Power, a két ausztrál van ott. Power eddig összesen 416 egységig jutott, és már csak két versenyhétvége van hátra.

Alább a végeredmény mellett azt is megnézhetitek, hogy kik és hány körön keresztül voltak az élen a leintés pillanatáig. Mint azt jól láthatjuk, Sato a végjátékban vette át a kezdeményezést Ferruccitól, aki még a dobogóra sem tudott felállni. Az újonc egyelőre a 9. a bajnokságban, és ez idén már a harmadik negyedik helye, így szép lassan érik számára a dobogó.

Az újoncok közül Felix Rosenqvist a 10., Colton Herta a 14., az ex-F1-es Marcus Ericsson, aki idén már volt második is, a 17., míg Patricio O'Ward a 25., de a mexikói nem teljes szezont fut. Ezen kívül a többi újonc csak pár, verseny egy verseny erejéig ugrott be, javarészt az Indy500 miatt.