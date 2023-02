Szereted a WRC-t és a Fordnak szurkolsz? – nincs mitől félned

A Ford már nagyon régóta dolgozik együtt a brit M-Sporttal a WRC-ben, és ők számítanak az egyik gyári alakulatnak a Toyota és a Hyundai mellett a ralizás legmagasabb kategóriájában. Tavaly pedig az újonnan bevezetett Rally1-es szabályok mellett is elkötelezték magukat a Puma modelljükkel.

A márka azonban most nagyon komoly lépésre szánta el magát, hiszen három év múlva az F1-ben is jelen lesznek, így felmerülhet a kérdés, hogy mindez milyen hatással lehet az egyéb motorsportos tevékenységeikre. A Ford globális igazgatója, Mark Rushbrook most mindenkit megnyugtatott.

„Elmondhatom, hogy ez egy független döntés volt. Mi globálisan elköteleztük magunkat a motorsportok iránt, a Forma–1-gyel pedig most egy új pillér jön be a képbe, de ettől függetlenül nem akarunk változtatni a már meglévő programjainkon.”

A WRC hónapokon belül előállhat majd a Rally1-es szabályok felülvizsgált változatával, amely 2025-től lép életbe, és ennek része lesz, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetnek a hibrid rendszerekre, aminek köszönhetően megtartanák a jelenlegi három gyártót és újakat is bevonzanának.

Azok tehát, akik esetleg amiatt aggódtak, hogy a Ford ralis szerepvállalása csorbát szenvedhet az F1 miatt, megnyugodhatnak, hiszen az amerikai márka továbbra is szeretne minél több szakágban jelen lenni és sikereket elérni, a WRC pedig kiemelt helyen szerepel ezek között.

A Ford gazdag történelemmel rendelkezik az F1-ben, lássuk, mit értek el eddig.