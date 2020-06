Súlyos állapotban van balesete után Zanardi (frissítve)

Azóta az egész motorsport- és paralimpikonvilág egy emberként imádkozik a korábbi Forma-1, CART és WTCC pilótáért, viszont sajnos aggasztó hírek érkeztek. Tancredi Palmeri olasz sportújságíró egy Twitter-bejegyzésében hozott nyilvánosságra új információkat Zanardi állapotára vonatkozóan.

A bejegyzés szerint Zanardi jelenleg „komoly neurológiai beavatkozáson esik át, hogy csökkentsék a törés súlyosságát, és nagyon súlyos állapotban van”, legalábbis a kórház szerint. Nem az a hír, amit szerettünk volna kapni az olasz paralimpikonnal kapcsolatban.

Egyelőre ennyi információt lehet tudni az olasz állapotáról, és valószínűsíthetően nem is fognak a műtét végéig új frissítéseket adni. Reménykedhetünk, hogy Zanardi sikeres beavatkozáson fog átesni, és ahogyan a 2001-es Lausitzringen történt baleset után, úgy most is erősebben tér vissza, mint valaha.