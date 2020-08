Sorozat készült Fernando Alonsóról (videóval)

Az Amazon Prime Video bejelentette, hogy dokumentumsorozatot készített a kétszeres F1-es világbajnok versenyzőről, Fernando Alonsóról. Az Amazon szerint a spanyolt egyedi módon fogják ábrázolni.

Az ötrészes sorozat egyik fő motívuma Alonso szenvedélye, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen, és azt is bemutatják, hogy mennyire eltökélten akar győzni, bármiről is legyen szó. A sorozatban szerepel az Indy 500-on, a Le Mans-i 24 óráson és a Dakar Rallyn való részvétele is.

Alonso személyiségét jobban megismerhetjük néhány, hozzá közel álló személy segítségével, köztük a menedzsere, Luis Garcia Abad, a testvére, Lorena Alonso, a barátnője, Linda Morselli és Carlos Sainz is segít ebben a nézőknek.

Alonso így nyilatkozott a projektről: „A Fernando a karrierem egyik kihívása volt, amelyben megmutatom a közönségnek azt a munkát, azokat az áldozatokat és azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a világ legmagasabb szintjén megmérettethesd magad.”

„Csak két olyan nagy tapasztalattal rendelkező cég, mint a The Mediapro Studio és az Amazon Prime Video tudta lehetővé tenni azt, hogy világszerte elérje az embereket a sorozat, erős történetmeséléssel.”

A sorozat szeptember 25-én jelenik meg, a Fernando trailerét pedig alább lehet megtekinteni:

