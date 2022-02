Sébastien Loeb legyőzte Sebastian Vettelt a ROC döntőjében!

Az elődöntőkben Sebastian Vettelnek Tom Kristensennel kellett megküzdenie, míg Sébastien Loeb Mattias Ekström ellen versenyzett a döntőért. Az elődöntők már más lebonyolításban, két győzelemig tartottak, Vettelék pedig az RX2e ralikrossz-autókkal kezdtek. Kristensen autója azonban az első körben megállt, így Vettelnek csak be kellett gurulnia a győzelemhez.

A háromszoros ROC-győztes Sébastien Loeb a GT4 Clubsport Porschéval állt ki a szintén háromszoros győztes Mattias Ekström ellen. Loeb az első kör végén megcsúszott és 3,5 másodperces hátrányt szedett össze, melyet a ralilegenda az első összecsapás végére ledolgozott és 1-0-ás előnnyel várhatta második összecsapást.

Vettel a második összecsapást is megnyerte Kristensen ellen, ezúttal buggykal versenyezve, így a négyszeres Forma–1-es világbajnok a döntőbe jutott! Ekström elképesztő rajtot vett az RX2e ralikrossz-autóval Loeb ellen, azonban féltávnál Loeb már vezetett, de Ekström összekapta magát és egyenlíteni tudott.

A fináléba való bejutásról döntő futamra Loeb és Ekström ismét az RX2e autókat kapták meg. Loeb jobban kapta el a rajtot és féltávnál gyorsabb is volt tovább tudta növelni előnyét. Ekström kapkodósra vette a tempót és majdnem keresztbe is állt, Loeb azonban 1,7 másodperccel hamarabb ért célba, így bejutott a döntőbe.

A döntő öt körből áll, így ennyi lehetősége maradt Sébastien Loebnek és Sebastian Vettelnek, hogy eldöntsék ki viheti haza a 2022-es Race of Champions trófeáját.

A két világbajnok is korábbi ROC-győztes buggykon kezdett és Vettel meg is csúszott az első körben, Loeb pedig két másodperccel nyerte az első összecsapást. A második körben a belsőégésű RX Supercarokat használták, Loeb pedig a második kört is behúzta magabiztosan.

Vettelnek tehát a harmadik körben mindenképpen győznie kellett, hogy ne dőljön el a döntő hamar. Ezúttal az RX2e elektromos ralikrossz-autókkal hajtottak pályára, Loeb elhibázta a második kanyart, így Vettel számára visszajött a győzelem esélye, de az Aston Martin Forma–1-es pilótája eltalálta a falat kétszer is. Pár másodperccel később Loeb is megforgott, így Vettel szépített és tovább folytatódhatott a csata.

A negyedik körben ismét jöhettek a Polarisok. Féltávnál Vettel állt előrébb, de Sébastien Loeb megfordította az állást és ezzel megnyerte a 2022-es Race of Championst! Pályafutása során immáron ez volt a negyedik győzelme a ROC-on, legutóbb 2008-ban jött össze számára a győzelem.

