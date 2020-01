Schumacher: Nincs „B” tervem, jó nekem az „A” terv!

Mick Schumacher 2018-ban a Formula 3 európai szériájának bajnoka lett, 2019-ben a Formula 2-ben folytatta karrierjét. A 20 éves pilóta összetettben 12. lett, a legnagyobb eredménye pedig a hungaroringi sprintversenyen aratott győzelme volt.

Schumacherrel a Motorsport-Magazin készített interjút, amelyben a tavalyi F2-es szezonjáról kérdezték, illetve arról, van-e „B” terve.

Magyarországon megszerezted az első győzelmed az F2-ben, addig viszont nem igazán ment jól neked a Forma-1 előszobájában. Most már jobbnak érzed a helyzetet?

„Az igaz, hogy az első győzelem a legnehezebb. Amikor győzöl, megnő az önbizalmad a következő versenyekre. A szezon ekkor már a célegyenesben járt, és jó volt, hogy meg tudtam szerezni az első győzelmem. Nem volt könnyű, ugyanis nagy volt a nyomás.”

„Az egész szezonban jó volt a teljesítményünk, de nem tudtuk megfelelően összerakni a dolgokat. Kiváló dolog, hogy már van győzelmem a Formula 2-ben, de továbbra is folyamatosan dolgoznom kell magamon.”

Már említetted, hogy jó volt a tempótok, de sokáig nem jöttek az eredmények. Milyen hatással volt ez rád?

„Egyértelmű, hogy idegesített, viszont arra sarkallt, hogy még keményebben dolgozzak magamon. Nehéz hétvégénk volt Szocsiban, de sajnos ez a korábbi hétvégék megismétlődése volt. Aztán sikerült pozíciókat nyernünk, majd egy technikai probléma véget vetett ennek.”

Voltak szép felzárkózásaid a sprintversenyeken, mint például Silverstone-ban. Úgy érzed, csak a hétvége vége felé jön meg a sebességed?

„Nem gondolom, hogy így lenne. Kívülről nehéz minden részletet látni, mi viszont az adatok segítségével sokkal részletesebben látjuk a képet. Az időmérős köröm után rögtön látom, hogy melyik kanyarban mennyit vesztettem.”

„Például Silverstone-ban a forgalom miatt vesztettem hat tizedmásodpercet. Ha nem lett volna forgalom, a hetedik helyen lehettem volna, és teljesen másképp néztek volna ki a dolgok. Akkor talán nem találnak el a 3-as kanyarban. De ez mind csak „ha”, és ha mindig arra koncentrálsz, „mi lett volna”, akkor nem jutsz előrébb. Én próbálom a pozitívumokat látni, tanulni, és a legjobbat kihozni a helyzetekből.”

Szóval nem vagy kétségbeesett?

„Ezen a szituáción nem tudok változtatni, de arra sarkallnak az ilyen dolgok, hogy még többet tegyek az olyan versenyeken, ahol hátulról indulok. Mert ez annyira idegesít, hogy minden mást félreteszek. De természetesen 1-2 hibám is azt jelenteti, hogy a teljesítmény nem megfelelő.”

„Hogyha valamikor be tudsz lépni a Forma-1-be, akkor hirtelen jön a valódi nyomás. Az ilyen helyzetek okozzák azt, hogy néhány versenyző megtörik. De az olyan pilóták, akik már tapasztaltak, és mentek már keresztül kemény időszakokon, azok szerintem jobban tudják kezelni a helyzetet.”

Nobuharu Matsushita, Carlin, Race winner Mick Schumacher, Prema Racing and Sergio Sette Camara, Dams celebrate on the podium

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images