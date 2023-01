Schumacher: jobban felkészültünk mint tavaly, mindenki legyen résen!

Akárcsak tavaly, úgy idén is a svédországi Pite Havsbadban rendezik meg a Race of Champions-t, amelynek csapatversenyére szombaton, míg az egyéni küzdelmeire vasárnap kerül sor 12 órától 15 óráig.

Már a pénteki sajtótájékoztató is remek hangulatban telt, ahol természetesen Mick Schumacher és Sebastian Vettel is a média munkatársainak rendelkezésére állt.

Schumacher 2019-ben Mexikóban szerepelt először a ROC-on, tavaly pedig szintén Vettel oldalán szállhatott harcba a Nemzetek Kupájáért. Bár a verseny elsősorban szórakozás a pilóták számára is, a fiatal német motiváltan várja a küzdelmeket.

„Jó érzés újra itt lenni, remélem, hogy idén jobbak leszünk és egy helyet előre léphetünk Mexikóhoz képest“ - nyilatkozta Schumacher. Akkor a német csapat bejutott a Nemzetek Kupája döntőjébe, de végül alulmaradt.

„Eddig egész jól nézünk ki, egy kicsit jobban felkészültünk mint tavaly. Tehát mindenkinek résen kell lennie“ - figyelmeztette a versenytársakat a Mercedes tartalékpilótája, aki örül annak, hogy egy másik aktív Forma-1-es, Valtteri Bottas is elindul idén a Race of Championson, de azt már annyira nem szeretné, hogy sikerrel is vegye az első fordulót.

„Amennyire tudom, Valtteri általában sok raliversenyen indul, szerintem jól fogja tudni kezelni a körülményeket. Szóval remélem, hogy az eROC csapat kiüti a finneket, mielőtt velünk találkoznának“ - jegyezte meg viccesen Schumacher.

A németek elsőként azzal a brit csapattal küzdenek meg, amelyet a W Series bajnok Jamie Chadwick és a korábbi F1-es David Coulthard alkotnak. Schumacher vasárnap az egyéni verseny első körében az IndyCar-pilóta Felix Rosenqvisttel csap össze.

