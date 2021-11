Schumacher és Vettel újra rajthoz áll a Race of Championson!

Remek hírrel szolgáltak a Race of Champions szervezői, hiszen nem sokkal azt követően, hogy bejelentették, Valtteri Bottas is rajthoz áll a 2022-es versenyen, újabb nagynevű pilótákkal sikerült tovább erősíteni a mezőnyt.

Mint ismert, a Race of Champion a motorsport egyik legnépszerűbb eseményévé vált, hiszen a különböző kategóriák versenyzői egy speciálisan erre a célra kialakított pályán állnak rajthoz. Korábban Michael Schumacher is tiszteletét tette a ROC-on, ráadásul pont annak a Sebastian Vettelnek az oldalán, aki most a legendás hétszeres világbajnok fiával igyekszik elhódítani a 1. helyért járó serleget.

A páros egyébként jól ismeri egymást, hiszen 2019-ben egészen a döntőig meneteltek, ahol végül be kellett érniük a 2. hellyel. Érdekesség, hogy az akkor még F2-ben pallérozódó Mick Schumacher az egyéni összevetésben legyőzte a nagy tapasztalattal bíró Sebastian Vettelt.

Ezzel tehát háromra nőtt azoknak a pilótáknak a száma, akik a Forma-1-ből érkeznek elhódítani a különleges elismerést, ugyanis aki a ROC-on diadalmaskodni tud, az a bajnokok bajnokává válhat.

