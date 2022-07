Saját csapata perli az IndyCar 2021-es bajnokát

A Chip Ganassi Racing továbbra is úgy véli, hogy Alex Palou szolgálataira ők jogosultak, miután véleményük szerint a szerződésükben foglalt keretek között aktiválták 2023-ra a Palou opciós évét, és a spanyol versenyző maradását be is jelentették a közösségi oldalaikon.

Palou azonban a saját oldalán jelezte, hogy nem kíván 2023-ban is a Chip Ganassinál maradni, akikkel 2021-ben bajnok lett az IndyCarban, pár órával később pedig a McLaren is bejelentette Palou szerződtetését, azonban Felix Rosenqvisthez hasonlóan nem nevezték meg, melyik sorozatban számítanak rá.

A Chip Ganassi Racing azonban nem hagyta annyiban az ügyet, és mivel mindkét csapat igényt tart Paloura a saját szerződése alapján, hivatalosan is pert indítottak a spanyol pilóta ellen, hogy magukhoz láncolhassák.

A McLaren egyelőre nem kommentálta az ügyet, a CGR pedig a per bejelentéséhez képest érdekes hangvételű közleményt tett közzé, miszerint „a csapatunk értékes tagjaként továbbra is dobogókhoz, győzelmekhez, bajnoki címekhez fogjuk segíteni őt”.

Egy virtuális kör a Hungaroringen: