Sainzé a Dakar hatodik etapja, az élen még mindig szoros a küzdelem

A X-raid Minit vezető Sainz a lerövidített, 348 kilométeres etap során végig az élen állt, minden egyes ellenőrzőpontál sikerült növelnie az előnyét, így végül valamivel több mint négy perccel verte az Overdrive Toyotát terelgető Yazeed Al Rajhit.

Ezzel a spanyol a második szakaszgyőzelmét könyvelhette el az idei kiírásban, miután legutóbb a nyitó etapot sikerült neki behúznia Dzsidda és Bishi között. A nagy rivális Toyota már négy napot tudott nyerni egymás után, Sainznak most ezt sikerült megszakítania.

Al Rajhi az elején még csak a negyedik helyen állt, de aztán átugrotta a gyári toyotás Nasser Al-Attiyah-ot és az összetettben vezető Peterhanselt is, ezzel pedig az eddigi legjobb napját zárhatta a rali során.

Al-Attiyah és Peterhansel eközben a harmadik helyért vívtak szoros csatát, a 13-szoros győztes francia pedig tartotta is a pozíciót egészen a hatodik kapuig a másik Mini buggyval. Végül azonban a katari ledolgozta az 55 másodperces hátrányát a szakasz utolsó 44 kilométere alatt, és 18 másodperces előnyre tudta azt fordítani.

A legjobb ötöt Jakub Przygonski zárta, aki szintén az Overdrive csapatánál megy, de az ő lemaradása már 14 perc 21 másodperc volt a szakaszgyőztes Sainz mögött. Ami a Bahrain Raid Xtreme csapatát illeti, a 2014-es győztes, Nani Roma ma is jól ment, a csapattársa, Sébastien Loeb viszont komoly gondban találta magát.

A kilencszeres ralivilágbajnok BRX1-ese az első 100 kilométeren belül megállt, mivel eltört a felfüggesztése. A pilóta felhívta a csapatát, hogy segítséget kérjen tőlük a javítással kapcsolatban, abban a reményben, hogy valahogyan még el tud menni a célig a szombati pihenőnap előtt.

A kihívást jelentő viadal feléhez érve az autósoknál továbbra is Peterhansel vezet, előnye 5 perc 53 másodperc. Sainz ugyan hét percnél is többet hozott csapattársán a mai sikerével, de még így is jókora, 40 perc 39 másodperces puffert cipel magával, ezzel pedig harmadik az összetettben.

A második pozíciót az eddig remeklő Nasser Al-Attiyah birtokolja, a lemaradása pedig nem olyan súlyos, így egyelőre ő tűnik Peterhansel legnagyobb kihívójának a 2021-es Dakaron. Mindenki más rajtuk kívül már egyóránál messzebbről követi az éllovast.

A Szalay Balázs, Bunkoczi László magyar kettős tegnap elég rossz napot zárt, mivel autójukkal leestek egy dűnéről, így az komolyan megsérült. Sok mindent kellett cserélni a járművön, de végül sikerült elindulniuk a mai nap reggelén.

A szerencse azonban ismét elkerülte őket, mivel már a tizedik kilométer után elment az autó hajtása.

„Tisztában voltunk vele, hogy kétkerékhajtással nem jutunk át a mai dűnéken, így nehéz döntést kellett meghozni: visszafordultunk és az aszfaltúton közelítettük meg a tábort. Huszonöt év tapasztalatával a hátam mögött mondom, hogy ez volt az egyetlen reális döntés” – idézi Szalayt az nso.hu.

A döntés következtében a versenyből ugyan még nem estek ki, de az összetettben már nem fogják értékelni őket; kizárólag a napi eredményük számít majd, feltéve, ha rendbe tudják hozni az Opelt a szombati szünnap alatt.

