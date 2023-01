Sainz szívesen kipróbálná magát a Dakar-ralin a Ferrarival

A 2022-es szezonban egy győzelmet és számos dobogós helyezést felmutató Carlos Sainz szabadidejében sem távolodik el a motorsportok világától. Habár már javában készül az idei idényre, most egy másik versenyen képviseltette magát.

Carlos Sainz ugyanis édesapja meghívásának eleget téve ellátogatott a Dakar-ralira, ahol remekül érzi magát. A La Gazzette dello Sport beszámolója alapján a tehetséges F1-es versenyző azt sem tartja kizártnak, hogy valamikor majd részt vesz a legendás versenyen, akár egy Ferrari volánja mögött.

„A versenyzők közt uralkodó hangulat a legmeglepőbb a bivouacban (táborban). Színtiszta verseny van, de ugyanakkor tapintható a tisztelet is. Látszik, hogy az emberek törődnek egymással. A Dakar egy gyönyörű, de kockázatos kihívás.”

„Jó látni ezt a bajtársiasságot. Szeretem ezt, és azt kell mondanom, hogy az elmúlt években az F1-ben is sokat javult a légkör” – tette hozzá Sainz, aki mindig is remek viszonyt ápolt a csapattársaival, hiszen Lando Norrisszal a mai napig baráti a kapcsolatuk, de Charles Leclerc-rel is jól kijön.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a Ferrarival valamikor elinduljon a Dakaron, így felelt: „Jó lenne, ha egyszer a Ferrari is készítene egy ilyen autót. Nem csak az apám miatt vagyok itt, hanem azért is, mert szeretem ezt a sportot.”

Mint ismert, Carlos Sainz a 2000-es évek óta követi a Dakar-ralit, amit édesapja által ismert meg közelebből, aki kétszeres rali-bajnoknak mondhatja magát „Varázslatosnak találom a Dakart, a bivakot (tábort) pedig még inkább.”

