Sainz: nem kéne démonizálni a belső égésű motorokat

Azok után, hogy a 2020-as szezon végén az Audi is megszüntette a Class One DTM-programját, a több millió euróból kifejlesztett 4 hengeres motorjukat a nemrégiben bejelentett Dakar-programjukban fogják újra felhasználni – immár csak egy elektromos hajtáslánc generátoraként.

Azonban a motorsportokat még nem igázta le olyan mértékben az elektromos láz, mint például Norvégiát, és egyre több gyár szkeptikus is a pusztán akkumulátoros jövőben: a Formula E-ből az Audi és a BMW mellett az idei bajnok Mercedes is kivonul majd, az előbbi kettő már be is jelentette az LMDh programját, a Toyota nem üzemanyagcellás, hanem hidrogénre alapuló belső égésű motorral felszerelt autóval kísérletezik, a VW-csoport pedig a német és a brit sajtó értesülései szerint is minden korábbinál közelebb került ahhoz, hogy elkötelezze magát a Forma-1 következő, szintén hibrid motorformulája mellett.

Az Audi Dakar-programjának egyik húzóneve, a kétszeres WRC-bajnok Carlos Sainz pedig szintén úgy gondolja, hogy az általános trendek mellett nem kéne kukázni a belső égésű motorokat.

„Egyértelmű, hogy a jövő a hibrid, villanyos, fenntartható közlekedésé lesz, ezt mindenkinek figyelembe kell vennie. Ugyanakkor nem szabadna démonizálnunk a jelenlegi megoldásainkat sem” – nyilatkozta Sainz a Motorpsort.com spanyol kiadásának.

„Szerintem időt kell hagynunk a mérnökeinknek és a márkáknak, és senki ne higgye azt, hogy egyedül a személyautók szennyezőek. A repülők, kamionok, hajók, erőművek is szennyezik a levegőt. Óvatosan kéne meghozni a politikai döntéseket, mert az autóipart, mint nagyon fontos szektort korlátozhatják be máskülönben.”

Sainz azt is hozzátette, hogy mivel tudta meggyőzni az Audi, hogy 59 évesen is folytassa a motorsport-pályafutását.

„Ez a technológiailag legnagyratörőbb projekt, amiben valaha részt vettem. Ez a kihívás annyira vonzó és fontos volt, hogy én sem tudtam elmenni mellette, és még egy ilyen öreg emberben is kedvet csinált a kalandhoz.”