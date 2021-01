Sainz: a vírus miatt „kétszeres nyomás” nehezedik a 2021-es Dakar-ralira

Az esemény idei felvonása a Szaúd-Arábiában tartott felvezető szakasszal indult útjának még szombaton, miközben világszerte újabb korlátozásokat kellett bevezetni az Egyesült Királyságban megjelent újfajta koronavírus miatt.

A szervező ASO 21 charter járatot indított 18 repülőgép segítségével, hogy biztosan garantálni tudják minden résztvevő jelenlétét Dzsiddában, miután Szaúd-Arábia lezárta a határait. Minden versenyzőnek teszteltetnie kellett magát két nappal az utazás előtt, míg egy második tesztre 48 órával az érkezés után került sor, és csak így kaphattak belépési engedélyt a táborba.

A maszkok és a közösségi távolságtartás továbbra is kötelező lesz az esemény során, a résztvevők pedig el sem hagyhatják majd a tábort még a pihenőnapokon sem, ellentétben a korábbi alkalmakkal.

A háromszoros győztes, Carlos Sainz, aki megnyerte a vasárnapi, Dzsiddából Bishába tartó 277 km-es nyitó etapot az X-raid Mini-s csapattársával, Stephane Peterhansellel szemben, elmondta az Autosportnak, hogy a járványhelyzet extra nyomást helyez minden versenyző vállára.

„Nem volt könnyű kezdés, meg kell mondanom. Először emiatt az egész COVID-helyzet miatt, amely kétszeres nyomást eredményez, mivel akárhányszor tesztelnek, mindig ott van a bizonytalanság az eredmény kapcsán.”

„A szervezők azonban remekül végezték a munkájukat, és jó hír, hogy el tudtuk kezdeni a versenyt.”

Sem Sainznak, sem pedig Peterhanselnek nem volt tiszta menete a sivatagban, a spanyol elmondása szerint négy percet veszített navigációs gondok miatt, de végül mégis megnyerte a szakaszt 25 másodperccel, miután Peterhansel defektet kapott 30-40 km-rel a cél előtt.

Kettejük között most csak nyolc másodperc a különbség a keddi második etap előtt. „Ahogyan tavaly is, a sziklás utak megnehezítették az életünket, és kaptunk is egy defektet a 70. kilométer környékén. Utána már simábban mentek a dolgok, de volt egy feljegyzés az itinerben, amely nem volt elég pontos, így buktunk négy percet, mire megtaláltuk a helyes irányt.”

Sainz korábbi citroenes csapattársa, Sebastian Loeb nehéz első napon van túl a Prodrive által épített BRX1-esben, mivel három defektet is kapott, így pedig csak a 22. helyen tanyázik, máris 24 perces hátránnyal az első helyezett mögött.

Loeb kifejtette az Autosportnak, hogy 15 kilométer után tévedtek el, a hiba révén pedig végül 15 percet dobtak el. Emiatt pedig aztán további időt bukott, mert a többiek által felvert porban kellett mennie.

„Eléggé meglepett az első két defekt, mert viszonylag simán mentünk ahhoz képest, mint amekkora tempóval a Peugeot buggyval haladtam a korábbi Dakaron Dél-Amerikában. Ezért aztán még óvatosabban nyomtam, de jött egy harmadik defekt is 80 kilométerrel később. A terep rizikós volt az út melletti nagy kövek miatt.”

„Igazából három órán keresztül nagyon kemény volt, de ha megnézzük az összes minket ért problémát, akkor nem is veszítettünk olyan sokat. Legalább egyórás lemaradásra számítottam” – mondta a kilencszeres ralivilágbajnok napja zárásaként.

