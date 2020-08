Russel megtippelte, hogy ki lesz idén az F2-es bajnok

Russell 2016-ban még együtt versenyzett Ilottal a Formula 3 Európa bajnokságban, majd újoncként bajnok lett a GP3-ban, és az F2-ben is, 2019-ben pedig már a Williams Forma-1-es pilótájának mondhatta magát a brit.

Ilott plusz egy évet töltött el az F3 Európa Bajnokságban, majd 2018-ban 3. lett a GP3-ban, ahol a tavaly tragikusan elhunyt Anthoine Hubert lett a bajnok, és 2019-ben került fel az F2-be, már a Ferrari Driver Academy tagjaként, az első szezonjában 11. lett a Charouznál.

Ilott jelenleg 18 ponttal vezeti a bajnokságot a remekül kezdő, újonc F3-as bajnok, szintén Ferrari junior Robert Shwartzman előtt. Az elmúlt négy versenyen Ilott 3 pole-pozíciót szerzett, de csak 1 győzelmet tudott szerezni.

Russell a Spanyol Nagydíj hétvégéjén árulta el, hogy továbbra is követi az F2 történéseit, és elismerően beszélt a korábbi csapattársáról, Nikita Mazepinről, valamit a sprintverseny győzteséről, Felipe Drugovichról, de a bajnoki címet szerinte Ilott fogja megszerezni Shwartzman előtt.

Callum Ilott, UNI-VIRTUOSI, leads Nikita Mazepin, HITECH GRAND PRIX Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Idén szoros figyelemmel követem az F2-t” – nyilatkozta a vasárnapi verseny után Russell. „Lenyűgözött Drugovich ma délelőtt. Nem ismerem igazán, nem tudok sokat a hátteréről, tudom, hogy az élmezőny közelében van, de a mai versenye nagyon jó volt.”

„Szerintem Ilott és Shwartzman között fog eldőlni a cím sorsa. Mazepin meglepett engem is, és nagyon jól teljesít jelenleg. Nagyon szerencsétlen volt ezzel a büntetéssel, ami kicsit azért túlzás volt, és ma 3. kellett volna lennie.”

„Ma a 14. helyről a 6. lett vagy valami ilyesmi, és az egyik leggyorsabb pilóta volt a pályán, ő lehet a szezon meglepetésembere a bajnokság második részében, de szerintem Ilott fog nyerni.”

Ilott és Shwartzman is a Ferrari akadémiájának a tagjai, ahogyan az F2-ből még Mick Schumacher, Marcus Armstrong, és Giuliano Alesi is, azonban közülük talán Mick Schumachernek van a legjobb esélye a Forma-1-be jutásra, ahogyan arra Mattia Binotto is utalt.

