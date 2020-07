Rossz hír: Alex Zanardi visszakerült az intenzív osztályra

Alex Zanardi június 19-én, azaz több, mint egy hónapja szenvedett balesetet egy olasz kézibicikliversenyen, ahol egy lejtős szakaszon a szembesávba átsodródva egy teherautóval ütközött nagy sebességgel.

A versenyző, aki a Williamsnél és a Lotusnál is megfordult, illetve kétszer is megnyerte a CART-sorozatot, helikopterrel lett kórházba szállítva Sienába és többször is neurológiai és arcrekonstrukciós műtétet hajtottak rajta végre.

A legutóbbi ezek közül két hete hétfőn volt, azután arról szóltak a beszámolók, hogy a többszörös paralimpiai bajnokot előbb a mesterséges kómából ébresztették fel, a héten pedig a comói Valduce kórházba szállították, ahol a rehabilitációs kezeléseket kellett volna megkezdenie.

Sajnos azonban rossz hírek érkeztek, ugyanis Zanardit ma sürgősen a milánói San Raffaele kórház intenzív osztályára kellett szállítani. A Valduce kórház közleménye szerint a versenyző állapota „instabillá” vált. Claudio Zanon főorvos így nyilatkozott:

„Ma Alex Zanardi állapotának bizonytalanná válása miatt Dr. Franco Moltenivel, a rehabilitációs központ vezetőjével és a specialistáival konzultálva elrendeltük a sportoló átszállítását. A milánói San Raffaele kórház megfelelő eszközöket és segítséget nyújtottak ehhez, további információt nem áll módunkban közzétenni.”

