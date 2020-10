Rosberg szerint az Extreme E ezúttal jó célból hozta össze őt Hamiltonnal

Sokkoló döntése, azaz a Forma-1-ben 2016-ban szerzett vb-címét követő visszavonulása óta sem tűnt el szem elől Nico Rosberg. Tevékenységének nagy részét a fenntarthatóság és az elektromos autók kötik le, részvényes az FIA Formula E-sorozatában és megalapította a Greentech fesztivált.

Most az új Extreme E sorozatba merül bele csapattulajdonosként, ahol volt csapattársa és nemezise, Lewis Hamilton és pár amerikai motorsportlegenda is indított istállót. Miközben a motorsportokra egyre több gyártó és szponzor gyakorol nyomást, mi Rosberg látomása a jövőre nézve és van-e benne helye a belsőégésű motoroknak?

Nico, most indítottad útjára az Extreme E-csapatodat, mi fogott meg a platformban és sorozatként benne, ami miatt úgy döntöttél, el kell kötelezned magad mellette?

Egyszerűen ez a tökéletes kereszteződése a motorsportoknak. Lesz kerék a kerék elleni küzdelem, négy autóval, akik minden versenyen egymás mellől indulnak. Sok koccanó kerék lesz. Nagyon jó lesz nézni és az is remek, hogy lehetőségünk van pozitív hatást elérni, megfordíthatjuk a klímaváltozás által okozott károk egy részét.

Szoros versenyekről beszélsz és ennek a sorozatnak az egyik legizgalmasabb történetszála az lesz, hogy újra fellángolhat a Nico Rosberg-Lewis Hamilton csata, ami Forma-1-es karriered utolsó éveiben elég parázs volt, ugyanolyan harciasak lesztek a partvonalon, mint a volán mögött?

Igen, ez szerintem is nagyon király, nagyon örültem, amikor hallottam, hogy Lewis csatlakozik az Extreme E-hez, mert neki is hatalmas neve van. Csak jól jöhet az, hogy ezúttal csapatok tulajdonosaként fogjuk összemérni az erőnket, ez nagyon izgalmas, de ugyanakkor valamilyen szinten egyesítettük is az erőnket, hogy harcoljunk a klímaváltozás ellen.

Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Mindketten nagyon őszinték vagytok a témában és úgy néz ki, mások is beszállhatnak, a spektrum egész területéről, főleg Amerikából, mint Zak Brown, Michael Andretti, Chip Ganassi, szerinted ez mit mond el a sorozatról?

Először is azt, hogy mindenki egyre jobban érzi, hogy nekik is ki kell venni a részüket a küzdelemből, mert a klímaváltozás egy hatalmas válság és mindenkire hatással van. Emellett a vállalatok is megértették, hogy muszáj közbelépniük, hogy nekik is változtatniuk kell. Senki sem engedheti meg többé, hogy félrenézzen. Ez az oka annak is, hogy az Extreme E hatalmas siker lesz, mert remekül lett pozícionálva, pontosan a motorsportok és a jócselekedetek lehetőségének keresztmetszetén. Fantasztikus látni, hogy olyanok, mint Chip Ganassi is beszélnek arról, hogy milyen fontos a vállalataikat megfelelően helhelyezni a jövőre nézve, ez nagyon erős kiállás volt.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, with his family Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A siker érdekében a sorozatnak egyrészt szórakoztatónak kell lennie, másrészt képesnek kell lennie arra, hogy a csapatok és a versenyzők által bevonzza a rajongókat. Ezen felül meg kell találni az egyensúlyt a szórakoztatás, a tradíciók, a fejlődés és a tudomány között. Hol látod ebben a te szerepedet? Mit gondolsz, milyen nehéz lesz majd megtalálni ezt az egyensúlyt?

Az egész alapját természetesen az izgalmas versenyek képezik, minden mást erre lehet építeni. Nem tudom, láttál-e ralikrossz versenyt, ahol egyszerre hat autó halad fej-fej mellett. Elképesztően izgalmas, az Extreme E pedig valami ehhez hasonlót szeretne megvalósítani.

Minden versenyen lesz olyan, hogy négy autó halad közvetlenül egymás mellett. Biztos, hogy elképesztően izgalmas lesz, ráadásul a versenyzők egymást váltják majd. Egy versenyt két körös lesz majd, a versenyzők az első kör után cserélnek majd.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W07 Hybrid Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A versenyzők cseréje tovább színezi a versenyeket. A Formula E-hez hasonlóan számos csavar lesz a versenyek során, melyekben még a virtuális valóság is szerepet kap. Mindannyian tudjuk, hogy Alejandro Agag neve garancia az izgalmas versenyre.

Sokan kétkedve fogadják majd, hogy az autóversenyzés tehet a környezetvédelem segítéséért. Ahogy korábban említetted, a motorsport a technológia fejlődésével, a megújuló energiaforrások használatával igyekszik segíteni az ügyet. Hiszel abban, hogy az autósport megfelelő felületet biztosít a környezetvédelem számára?

Maximálisan hiszek benne. Ne felejtsük, hogy az F1 is számos innovációval segítette az autógyárakat. Oroszlánrészt vállaltak a turbómotorok fejlesztésében, melyek sokkal hatékonyabbá tették az erőforrásokat.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Az F1 vezető szerepet tölt be a hibrid technológia fejlődésében, ami az utcai autók gyártása során is hasznos. Az F1 számos jó dolgot tett már, talán túlságosan keveset beszélünk ezekről.

A motorsport kiváló lehetőség arra, hogy fontos üzeneteket közvetítsünk. Esélyünk van arra, hogy általa több embert kötelezzünk el az önfenntartóbb jövő mellett.

