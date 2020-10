Rosberg is csapatot indít az Extreme E-ben – ismét összecsaphat Hamiltonnal!

Lewis Hamilton még szeptemberben jelentette be, hogy az X44-re keresztelt csapatával fog indulni az Extreme E-sorozatban, most pedig Hamilton korábbi riválisa, Nico Rosberg is bejelentette, hogy csapatot indít az új versenyszériában.

2016 világbajnokának csapatát Rosberg Xtreme Racingnek fogják hívni, és a német pilótával kilencre bővült a csapatok száma – az X44-en kívül ott lesz a bajnokságban többek között a HWA, a Chip Ganassi Racing és az Andretti is.

Rosberg a bejelentéskor így nyilatkozott:

„Nagyon örülünk, hogy leránthattuk a leplet a Rosberg Xtreme Racingről, amely csapat az Extreme E-ben fog indulni. A sorozat egy csodálatos lehetőséget jelent, és nemcsak arra, hogy javítsuk a tudatosságot, hanem arra is, hogy a klímaváltozás elleni harcot promótáljuk, ami a bolygónkat fenyegető legnagyobb veszély.”

„Amióta visszavonultam a Forma-1-ből, a fenntartható technológiáknak szenteltem az életem, és elképesztően jó érzés, hogy kombinálni tudom a fenntartható technológiákat a versenyzés iránti szenvedélyemmel.”

Az Extreme E alapítója és vezérigazgatója, Alejandro Agag is nagyon boldogan nyilatkozott Rosberg bejelentése után.

„Eksztázisban vagyunk, amiért végre bejelenthettük, hogy a Rosberg Xtreme Racing is ott lesz az Extreme E első szezonjában. Már hosszú hónapok óta beszélünk erről a projektről, és nagyon örülünk, hogy az Extreme E-t választotta a motorsportokhoz való visszatéréshez, mint a csapata alapítója és vezérigazgatója.”

„Egyértelműen kiváló szinergia van Nico fenntarthatóság irányába való törekvései és az Extreme E céljai között, éppen ezért végtelenül örülünk, hogy ő is ott lesz velünk a sorozatban.”

Az Extreme E első fordulóját 2021. január 22-én, Szenegálban fogják megrendezni. A naptár részét képzi még Szaúd-Arábia, Nepál, Grönland és Brazília, az ötfordulós széria utolsó fordulója pedig október 31-én kerül megrendezésre.

