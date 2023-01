ROC: Schumacher Vettel ellenfele lesz, jönnek az elődöntők!

Több nagy név is kiesett a Bajnokok Tornája egyéni versenyének nyolcaddöntőjében, a negyeddöntőben pedig még Felipe Drugovich, Mick Schumacher, Tom Kristensen, Sebastian Vettel, Thierry Neuville, Oliver Solberg, Johan Kristoffersson és Mattias Ekström volt versenyben.

Drugovich és Schumacher először a Supercar Litesszal ment, és Schumacher nagyon magabiztosan, 3,8 másodperces előnnyel szerzett vezetést. Drugovich agresszívan hajtott, hogy versenyben maradjon, „megmászta” a hókorlátot, de végül Schumacher majdnem a célegyenesben bukta el a győzelmet, amikor ő is a korlátba csúszott. Drugovich bő 2 másodperces előnnyel győzött, de összesítésben Mick jutott tovább.

A másik német, Vettel 3 tizedes előnnyel nyitott a Le Mans-i legenda, Kristensen ellen, így a quados összecsapásra maradt a döntés, ahol Vettel 2 másodperces fórral nyert, így ő lesz ott a legjobb 4 között.

A Neuville-Oliver Solberg párharc hamar eldőlt Solberg hibája után, aki nem tudta elkerülni a korlátot, ezzel Neuville már egy kör után a továbbjutás küszöbén állt. Solberg a második párharcot 4 tizeddel nyerte, de ez nem volt elég a továbbjutáshoz.

Az Ekström-Kristoffersson párharc is nagyon izgalmasan alakult, előbbi 65 ezredes előnyt szerzett az első körben, majd a quadokkal is Ekström győzött, és ezúttal is csak 4 tized volt a két svéd között.

Az elődöntők percek belül indulnak, először Schumacher mérkőzik meg Vettellel, majd Neuville Ekströmmel. Az élő közvetítés itt érhető el.

Update: Mick Schumacher a döntőig menetelt, Mattias Ekström a 2023-as bajnok!