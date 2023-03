Räikkönen újra bevetésen – A Jégember már felkészült (videó)

A mostani futam több szempontból is különleges lesz. Nem elég, hogy a finn F1-es bajnok legutolsó királykategóriás futamgyőzelme helyszínén versenyezhet a legnépszerűbb amerikai szériában, de a mezőnyben ott lesz mellette egy másik korábbi F1-es is Jenson Button személyében.

Räikkönen újra a Trackhouse Racing Project91-es autójában kap lehetőséget, akikkel tavaly nyáron már részt vett egy NASCAR-futamon, és egészen erősen is szerepelt, mígnem egy balszerencsés baleset megfosztotta őt a jó eredmény lehetőségétől.

Most azonban egy számára ismerős pályán talán még magasabb célokat tűzhet ki magának. A helyszínen természetesen ott van vele családja is, akik nagy lelkesedéssel támogatják őt, Räikkönen pedig már túl van némi kerékcsere-gyakorláson is a csapattal.

Hogy pontosan milyen eredményt várhatunk tőle, azt nehéz megmondani, hiszen a NASCAR versenyei általában elég kaotikusak, és elég egyetlen rossz mozdulat is ahhoz, hogy az ember a falban vagy a pálya szélén találja magát.

Mindezektől függetlenül biztosan izgalmas verseny vár az amerikai sorozat rajongóira, és kíváncsian várhatjuk, mire megy majd egymással az F1-es bajnokokkal megspékelt mezőny Austinban.

Aki pedig többet szeretne megtudni a hétvégéről, és arról, hogy hol lehet majd nyomon követni Räikkönen és Button versenyét, annak ezt a cikket ajánljuk.