Räikkönen már a futam előtt egy klasszikus beszólással rukkolt elő a NASCAR-ban

A Watkins Glen-i NASCAR-forduló épp most zajlik és több szempontból is különleges. Egyrészt azért, mert a Forma-1 2007-es világbajnoka, Kimi Räikkönen élete első futamán indult a sorozatban, másrészt pedig a pályára leszakadó eső miatt.

A kezdést magyar idő szerint este 9 órára tervezték vasárnap, míg a zöld zászló meglengetését húsz perccel későbbre, azonban az időjárás ezt megkavarta. Először csak borús felhők érkeztek a pálya felé, majd az eső is eleredt. A Jégember egyébként a 27. helyre kvalifikálta magát, miután nem volt sok ideje megszokni az autót.

A ceremónia után a csapatoknak engedélyezték, hogy felrakják az esőgumikat, majd többször is a pályára küldték őket, hogy szárítsák a pályát, valamint a takarítógépek is megérkeztek az aszfaltcsíkra. Räikkönen a rádión tett egy javaslatot, hogy engedjék el a mezőnyt, úgy a legegyszerűbb felszárítani a pályát.

A rajt előtt Kiminek voltak problémái a rádióval is, ami egy picit a Forma-1-es énjére emlékeztetett, amikor a csapat megpróbálta elmondani Raikkönennek az egysoros indítást:

Kimi: „A rádió nagyon rossz volt. Meg tudod ismételni?"

Újra elmondják neki.

Kimi: „Oké, szóval egy sor."

Räikkönen a rajt után négy helyet is javított, mely magyar idő szerint 23:00 után következett be, öt kör leforgása után pedig már a legjobb húszba verekedte magát a nedves körülmények között. A nyolcadik körben páran már ki is álltak slickkekért, Kimi pedig így folyamatosan lépett előre a rohamasan száradó pályán.

