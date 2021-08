Patinás csapat többségi tulajdonosa lesz a McLaren

Fontos bejelentést tett ma délután a McLaren: többségi tulajdont vásárolnak az Arrow McLaren SP IndyCar-csapatban, és a tranzakció lezárását követően 75 százalékos tulajdonrészük lesz a patinás istállóban.

A McLaren hosszú kihagyást követően 2020-ben tért vissza teljes szezonos nevezéssel az amerikai sorozatba, ahol a Schmidt Peterson Motorsporttal partnerségben neveztek be, hamarosan pedig tehát többségi tulajdonuk lesz – viszont a pénzügyi részleteket nem hozták nyilvánosságra.

A csapatot egy öttagú igazgatótanács fogja vezetni: a McLaren három személyt nevez a tanácsba, mellettük pedig Sam Schmidt és Ric Peterson is helyet kap, míg az elnök a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown lesz.

A wokingi márka ezen bejelentése összhangban áll azzal a törekvésükkel, hogy minél nagyobbra nőjön a McLaren-franchise, hiszen a Forma-1-es csapat mellett az IndyCarba is többségi tulajdonossá válnak, hamarosan az Extreme E-ben is szerepelni fognak, valamint elindították a McLaren Shadow eSport csapatukat is.

