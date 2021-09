Óriási káosz az F2 első monzai versenyén, Theo Pourchaire fantasztikus versenyzéssel győzött

Nem indult problémamentesen az F2 első versenye: a beugrós Jake Hughes lefulladt a rajtrácson, így csak a bokszutcából rajtolhatott el. Anrajtot nem kapta el jól az élről rajtoló David Beckmann, és a vezetést átvette tőle Jüri Vips.

A drámára pedig csak a 2. kör elejéig kellett várnunk: Theo Pourchaire támadta a 3. helyét Dan Ticktumot, azonban mindketten elrontották a féktávot: a francia átvágott a rázóköveken, míg Ticktum próbált a pályán maradni, ez azonban azt jelentette, hogy a mozdulatára nem számító Felipe Drugovich hátulról felöklelte – a brit pilóta pedig nem is tudta folytatni a versenyt.

A rövid biztonsági autós fázist követően az 5. körben folytatódott verseny, és Pourchaire úgy tűnik, vonzotta a bajt: Liam Lawson törte meg rajta az első szárnyát – „szerencséjére” azonban jött a virtuális biztonsági autó, miután a szárnycseréje után Felipe Drugovich a hideg gumikon eldobta az autóját az Ascari sikánban.

Az újraindítást követően a 6. helyért csatázva egymásra talált a két Prema: a rossz időmérője után Svarcman pedig kirakta a könyökét, és kiterelte a bajnoki éllovas csapattársát a kavicságyba.

A 10. körben a káosz tovább folytatódott: Vips nem tudott ellépni az élen, Pourchaire nagyon keményen támadta, azonban a biztonsági autó ismét közbeszólt: az Ascari kijárata újabb áldozatot szedett: Roy Nissany forgott meg, és majdnem elkaszálta Piastrit is, aki így veszített egy újabb pozíciót a 19. helyről rajtoló, de elképesztő felzárkózást bemutató Christian Lundgaarddal szemben.

A 14. körben újraindulhatott a verseny, Vipsnek pedig továbbra is figyelnie kellett a visszapillantó tükrét: Pourchaire az újraindítást követő második körben már meg is előzte a szenvedő észt pilótát, akit a következő körben már Csou támadott.

A 18. körig tudta tartani a dobogós helyezését Vips: brutálisan elfékezte az első kanyart, így a második helyre Csou, a 3. helyre Svarcman zárkózott fel – aki azonban kapott egy 5 másodperces büntetést, miután a rajtnál szabálytalanul kiszélesítette a pályát, amivel előnyt szerzett.

Pourchaire-t már nem tudta elkapni Csou, a 18 éves francia pilóta brutális előnyt autózott ki, a 3. helyet pedig az a Christian Lundgaard szerezte meg, aki a 19. helyről rajtolt ma. Piastri végül nem bukott sok pontot Csouval szemben, és a 4. helyet szerezte meg, és Lundgaard mellett egészen elképesztő felzárkózást mutatott be Liam Lawson is: a szárnycseréje után, a mezőny végéről is az 5. helyre jött fel.

Az élről a mai második sprintfutamon ismét David Beckmann rajtolhat az élről, miután Jüri Vipshez hasonlóan visszacsúszott a mezőnyben a folyamatos biztonsági autós fázisok után.