Ők lesznek a most debütáló Motorsport.tv Live műsorvezetői

London, 2021. április 27.: Miközben a nézők világszerte most először kóstolhatnak bele a Motorsport.tv Live csatornába, megerősítést nyert, hogy Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie és Bryn Lucas lesznek a fő műsorvezetők. Eközben pedig a nagyon tapasztalt F1 TV-s és rádiós producer, Jason Swales lesz a vezető producer.

A négy műsorvezető székhelye a Motorsport.tv londoni stúdiója lesz, és megosztják majd egymás között az élő hírek bemondását. Ettől a héttől kezdve naponta három híradóval jelentkeznek majd, reggel nyolckor, délben, valamint délután háromkor, ez a nyár folyamán pedig óránkénti híradásokra vált, miután elindul a második, Miamiben felállított stúdió is.

A Motorsport.tv Live a legfrissebb híreket hozza majd el a világ minden pontjáról a Motorsport Network OTT platformjára, a Motorsport.tv-re, a klipek és összefoglalók pedig a Network vezető weboldalaira, a Motorsport.com-ra, az Autosport.com-ra, illetve a Motor1.com-ra is felkerülnek majd.

A Motorsport Network globális motorsportos és autóipari közvetítéseinek részeként az élő hírcsatorna a legfőbb sorozatokra és eseményekre fókuszálva hozza majd el a legfrissebb híreket, beleértve a Forma–1-et, a Formula E-t, a Le Mans-i 24 órást, a NASCAR-t és az IndyCart is. Emellett más kategóriákból is kiemel majd fontos témákat.

Minden műsorvezetőnek megvan a saját stílusa, miközben több területről is komoly tapasztalatokat hoznak magukkal.

Diana Binks elsősorban a bokszutcai interjúk és riportok nagymestere. Egyszer sikerült neki 100 interjút felvennie a Le Mans-i 24 órás alatt egy 22 órát felölelő időszak során. Az amerikai Speed TV-nél, az európai Motors TV-nél és a Sky Sportsnál is dolgozott már hasonló szerepkörben, az utóbbinál ráadásul a So You Want to Be and F1 Driver? (Tehát F1-es versenyző akarsz lenni?) nevű sorozat műsorvezetője is volt, Diana emellett gazdag motorsportos tudással rendelkezik az olyan szériákból, mint például a Formula E, a Brit Formula 3, a GT Championship, a BTCC és a Brit Superbike-bajnokság.

Ha már a kézzelfogható tapasztalatról van szó, Chris McCarthy autóversenyzőként kezdte meg motorsportos pályafutását. Ez a praktikus tapasztalat és tudás meg is mutatkozik a műsorvezetői és kommentátori munkáinál, és lehetővé teszi, hogy exkluzív betekintést nyújtson bármilyen eseménybe. A kommentátori szerepe brit, európai és nemzetközi gokartszériákkal kezdődött, mielőtt esportra, együléses, valamint GT-versenyekre váltott volna. A mostani műsorvezetői szereplése nem az első lesz, hiszen korábban már a tavalyi Le Mans-i 24 órás virtuális változatánál is ő került a kamerák elé a Motorsport Network keretein belül. Emellett szerzett még hasonló tapasztalatokat a WEC-ben, a Formula E-ben, a BTCC-ben, az FIA Gran Turismo World Finalsben, illetve Las Vegas-i Rok the Rio esetében is.

Rachel Downie korábban a Chelsea TV-nél, az Arise Newsnél, a Force India Forma-1-es csapatnál, és a Brit Nagydíj szervezőjeként is dolgozott, valamint bokszutcai riporterként is olyan európai versenyekről is tudósított, mint a Le Mans-i 24 órás viadal.

Bryn Lucas a Sky-nál kezdte a pályafutását, mint TV-s műsorvezető, de a motorsport iránti szeretete miatt később olyan nívós események közvetítésében vett részt, mint a Goodwood Revival, TCR UK, a Goodwood FOS, Super Formula, illetve a Motorsport Games által szervezett Virtuális Le Mans 24 órás verseny.

A több, mint 15 éves Forma-1-es tapasztalattal rendelkező Jason Swales lesz a csapat producere. Swales dolgozott a BBC-nél, az NBC Sportsnál, és a FOM-nál is, ahol nagy szerepe volt a Will Buxton által prezentált post race show, és a Tech Talk megalapításában.

„Nagyon várom már, hogy csatlakozzak a Motorsport TV Live csapatához, és izgatott vagyok, hogy egy olyan élő műsorban dolgozhatok, ahol bármi megtörténhet” – mondta Diana Binks.

„Igazi megtiszteltetés, hogy a Motorsport TV csapatának tagja lehetek” – mondta Chris McCarthy. „Igazi álommunka, hogy az általam imádott sportról oszthatok meg híreket”

„Mindig is imádtam a motorsportokat, és hiszek abban, hogy nagyon izgalmas korszak előtt áll ez a sportág” – mondta Rachel Downie. „Nagy megtiszteltetés, hogy női kommentátorként részese lehet az első állandó motorsport hírcsatornának, és már alig várom, hogy elkezdődjön ez a kaland.”

„Miután a karrierem nagy részét eddig azzal töltöttem, hogy a motorsportokról beszéltem, és fel-alá rohangáltam a bokszutcákban pilótákat és csapattagokat interjúvolva, nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ennek a vadiúj platformnak” – mondta Bryn Lucas. „A motorsportoknak nagy szüksége volt egy ilyen állandó hírforrásra, és a Motorsport Network elköteleződését mutatja ez az új csatorna, ami végre legitim okot ad arra, hogy minden hétvégén a TV előtt üljek a sztorik után „kutatva.”

„Mindig izgalmas belevágni egy új projektbe, és ezalól ez sem kivétel” – mondta Jason Swales, a Motorsport TV Live producere. „Mint széles érdeklődési körrel rendelkező szurkoló én is tudom, hogy nem egyszerű találni egy olyan helyet, ahol rengeteg különböző sorozatról érkeznek folyamatosan a hírek, de reményeink szerint a Motorsport TV Live pontosan ezt adja majd.”

