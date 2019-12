Nő is bekerült a Top Gear év emberei válogatásába

A Top Gear című BBC-műsor évtizedek óta meghatározó nézettséggel fut a brit közszolgálati csatornán, a műsor jelentős szakmai elismeréseket söpört be az évek során a televíziós és az autóipar területén is.

A műsor rajta tartja a kezét az autósport életének ütőerén, és idén is kiválasztották azokat, akik az adott évben a legtöbbet tették a motorsportok fejlődéséért. A Top Gear 2019-es hősei között pedig helyet kapott Jamie Chadwick is, aki a W Series első győzteseként írta be magát az autósportok históriáskönyvébe.

Chadwick nem új a sportág legfelsőbb kategóriáiban, ám 2019 a számára is áttörést jelentett. A BBC műsorának honlapja szerint Chadwick bizonyította, hogy pályája modell lehet más női pilóták számára. A 21 éves versenyző dominálta a női sorozat első évét, két győzelmet és további három dobogót szerezve.

Bár sokak szerint a sorozatra nincs is szükség, hiszen a nők eddig is bizonyíthattak, a sorozat alapítója ezzel nem ért egyet. "Nagy nembeli különbséget érzek a motorsportokban, és ezt át kell alakítani" - mondta Catherine Bond Muir, a W Series vezérigazgatója.

A BBC sorozata Chadwick mellett további öt, meghatározó személyiséget választott ki, az idén elhunyt Porsche-unoka, Ferdinand Piech évtizedek óta tartó fáradhatatlan munkájáért kapta a kiemelést.

Romain Dumas idén több hatalmas rekordot is felállított a VW volánjánál, míg Andy Wallace 2019-ben egy hiperautóval átlépte a 300 mérföld óránkénti sebességet, ezzel érdemelte ki, hogy az év emberei között szerepeljen a neve, de szintén sebességi rekordokkal hozható össze Ian Warhurts neve is a listán.

A lista hatodik neve pedig Lando Norris. A brit a Forma-1 idei három újoncának egyike volt, és sokat tett a McLaren fejlődéséhez. A brit mindössze 20 évesen vette fel a Forma-1 ritmusát, többször is legyőzte csapattársát, és még Lewis Hamiltonnal és Kimi Räikkönennel is vállalta a kerék a kerék elleni csatákat. A BBC szerint erős karakter, aki szerethető, és ezt a közösségi médiás szereplésével is erősít. A BBC szerint nem csak hogy esélyese a vb-címnek a jövőben, de komoly támogatásra is számíthat a fiatal brit a szurkolók körében is.

