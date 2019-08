Nem semmi csatát vívott az ex-F1-es versenyző a Super Formulában: videó

A Super Formula egy japán formulaautós sorozat, mely igen nagy népszerűségnek örvend. A bajnokságban remek pilóták szerepelnek, akik között ismert nevek is helyet foglalnak a rajtrácson. Kamui Kobayashi az egyik ilyen versenyző, aki 2009 és 2012 között, valamint 2014-ben szerepelt az F1-ben. A 32 esztendős japánt még a Ferrarival is szóba hozták, de végül nem futott be nagy karriert, és csak egy dobogós helyezést szerzett azon a bizonyos 2012-es Japán Nagydíjon a Sauber istálló színeiben.

Kobayashi még mindig aktív, és remek formát mutat, bár egyelőre nem sikerült nyernie az idei kiírásban. A két második helye mellett egy 9., egy 10. és egy 6. helye van. A Super Formulában pedig csak az első 8 versenyző kap pontot, valamint az időmérő győztese, aki a legutóbbi hétvégén is Álex Palou volt.

Kamuinak épp a spanyol társával volt egy nagyobb és látványos csatája, aki még a dobogóra sem tudott felállni, szemben a japánnal. Kobayashi többek között ennek a nyertes manővernek köszönhetően is szerezhette meg a második helyet, amivel 19 pontos a 4. helyen a 20 pontos Palou mögött. A listát Cassidy vezeti 28 ponttal a 27 egységet számláló Yamamoto előtt.