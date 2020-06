NASCAR: Ha gyűlölet motiválta bűncselekményre gyanakszunk, ugyanezt fogjuk tenni

Az FBI kiderítette, hogy a talladegai garázsában lévő kötél, amely Bubba Wallace, a NASCAR egyetlen afroamerikai versenyzőjének oldalán volt, egy lehúzó hurok volt a garázs ajtajához. A NASCAR elnöke, Steve Phelps ennek kapcsán elmondta, hogy ugyanígy fognak eljárni azokban az ügyekben, ahol felmerül a gyűlölet motiválta bűncselekmény gyanúja.

„Számunkra, a NASCAR számára ez volt a lehető legjobb eredmény, amit remélhettünk. Zavaró volt számunkra azt hallani, hogy valaki közülünk egy ilyen kegyetlen cselekedetet hajtana végre. Fantasztikus volt azt hallani az FBI-tól, hogy egyértelműen nem gyűlölet motiválta bűncselekményről volt szó.”

„Egyértelművé akarom tenni mindenki számára, hogy ha a vasárnapihoz hasonló bizonyítékok állnak a rendelkezésünkre, akkor a jövőben is így fogunk eljárni. Fontos volt, hogy ezt tegyük. A sportunkban nincs helye a rasszizmusnak vagy a gyűlöletnek.”

Phelps arról is szót ejtett, hogy az FBI és a NASCAR is keményen dolgozott azért, hogy kiderítsék, mi állt az ügy mögött.

Még több hír: Az Aprilia megerősítette, ki helyettesíti az eltiltott Iannonét

„Azt is egyértelművé akarom tenni, hogy rendkívül kooperatívak voltunk az FBI-jal, ahogy arra számítani is lehetett. Elérhetővé tettük számukra azt a listát, hogy kik voltak ott, fotós és videós bizonyítékokat is átnyújtottunk nekik, ami segített nekik a konklúzió levonásában.”

„Emellett az egész ipar támogató volt. Nemcsak a 43-as csapat tagjai, ezt is érdemes kiemelni. A 43-as csapatnak semmi köze nem volt az ügyhöz. A bizonyíték világosan megmutatja, hogy a garázsban talált kötél már korábban is a garázsban volt.”

„Már a legutóbbi, októberi versenyen is ott volt a kötél, és tény, hogy ezt a 43-as csapat találta meg, október óta viszont senki nem volt a garázsban. Ez egy gyors, egynapos show volt. A személyzet egyik tagja ment be oda. Benézett, látta a kötelet, felhívta erre a személyzet főnökének figyelmét, aki aztán továbbította az információt a NASCAR-sorozat igazgatójának, Jay Fabiannak, aki elkezdte vizsgálni az ügyet.”

„Csak hogy világos legyek: újra ugyanezt tennénk. A bizonyíték alapján egyértelmű, hogy meg kellett néznünk, mi áll a dolog mögött.”

Phelps azt is elmondta, büszke arra, ahogyan a sport reagált az incidensre, köztük a Cup Series versenyzői, a csapattagok és a hivatalnokok, akik ki is fejezték a Wallace iránti támogatásukat a hétfői, eső áztatta GEICO 500 előtt.

„Számomra a tegnapi nap a sport történetének egyik legfontosabb napja volt. Ez a nap kitörölhetetlen lesz az agyamból a halálom napjáig, hiszen láthattuk, milyen támogatást kapott Bubba, és nemcsak a versenyzőktől, hanem a csapattagoktól és a hivatalnokoktól is - rengetegen részt vettek ebben a dologban.”

„Mindenki ki akarta fejezni a támogatását a NASCAR egyik családtagja iránt. Egy nagy család vagyunk. Egy nagy közösség vagyunk. És ekkor még mindenki azt hitte, hogy valaki a családunk egyik tagját támadja.”

„Kiderült, hogy nem ez volt a helyzet, de akkor az ipar még nem tudta ezt, ezért a versenyzők, a csapattagok, a hivatalnokok, tehát mindenki kifejezte a támogatását Bubba Wallace és a 43-as csapat iránt, ez pedig egy erőteljes kép volt, és szerintem nemcsak a mi sportunk történelmében, hanem az egész sport történelmében.”