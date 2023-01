Minden, amit a hétvégi Race of Champions-ról tudnod kell

Ami az atlétikában, a golfban, a teniszben, vagy bármilyen olyan egyéni sportágban, amihez nem kell túlságosan komoly felszerelés, nem okoz problémát, az az autó- és motorsportban pokolian nehéz: megítélni, ki a legjobb versenyző.

Hiszen amíg a legmagasabb szinten a futócipők, az ütők, és egyéb kiegészítők nem adnak hozzá annyit az adott sportoló teljesítményéhez, hogy az komoly különbséget jelentsen, addig az autóversenyzésben összekapcsolódik a gép és az ember.

Példának okáért a legnépszerűbb autóverseny-sorozatban, a Forma-1-ben is folyamatos vita zajlik arról a rajongók között, melyik pilóta a legjobb, ez viszont megítélhetetlen, hiszen rendkívül különböző technikával kell felvenniük a versenyt egymással, még ha adott is egy szabályrendszer, ami alapján az autókat megtervezik és megépítik.

Aztán ha ebbe a vitába bedobják a rali-sorozatokat, a hosszútávú versenyzést, vagy éppen az IndyCart, még nehezebb megnevezni a "világ legjobb versenyzőjét", a jelöltek száma végtelen, az igazság pedig nem egzakt.

A Race of Champions megálmodóit éppen az a cél vezérelte hosszú évtizedekkel ezelőtt, hogy ezekre a kérdésekre némi választ adjanak, hiszen az évente megrendezésre kerülő különleges versenyformátum összehozza a világ pilótáinak krémjét minden szakágból.

Száguldozzanak hivatás szerűen két, vagy négy keréken, itt azonos feltételek mellett, ugyanazon a pályán, ugyanolyan autókkal mérik össze tudásukat. Persze, a kép így sem teljes, hiszen az aktuális klasszisok közül sokan nem vesznek részt a ROC-on, ennek ellenére minden évben igazán szórakoztató és színvonalas szórakoztatást nyújt a közönségnek.

És ha már közönségről beszélünk, a Race of Champions kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a szórakoztatásra és a rajongók minden más versenysorozatnál közelebb kerülhetnek a pilótákhoz, sokkal közelebbről figyelhetik az akciókat.

A pilóták számára pedig hatalmas a kihívás, minden hiba, rossz mozdulat hatványozottan számít a szűkös körülmények között, ráadásul folyamatosan alkalmazkodniuk kell a pályaviszonyok mellett az éppen kezük közé kerülő járgányhoz is.

Talán emiatt sikerül megnyerni a szervezőknek évről évre a klasszis versenyzőket, no meg persze azért, mert ez egy hatalmas buli számukra is, hiszen kötöttségektől mentesen egyszerűen csak élvezhetik a versenyzést.

A Race of Champions történelme

A ROC-ot az International Media Productions elnöke, Frederik Johnsson és minden idők legsikeresebb női raliversenyzője, Michéle Mouton álmodta meg 1988-ban, az első eseménynek Párizs adott otthont. Ebben az évben ünnepelték a ralivilágbajnokság tizedik évfordulóját és azért jött létre a sorozat, hogy a sportág összes bajnokát ugyanolyan autóba ültessék.

Az első verseny nemcsak a raliversenyzők legjobbját volt hivatott megtalálni, hanem a néhai Henri Toivonennek is emléket állított, aki az 1986-os Korzika ralin vesztette életét, miközben a ralivilágbajnokság élén állt - a Race of Champions győztese a mai napig a Henri Toivonen-emléktrófeával gazdagodik.

Ugyan a ROC-ot a legnagyobb, nemzetközileg is elismert ralisztárok amolyan All Star-gálájának tervezték, de más motorsport-szakágak is egyre nagyobb érdeklődéssel figyelték a versenyt és természetesen szerették volna kipróbálni magukat.

Az évek során aztán olyan legendás pilóták emelték a Race of Champions nívóját, mint a Forma-1 világbajnokai, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, vagy Jenson Button, a MotoGP klasszisa, mint Valentino Rossi, Jorge Lorenzo és Mick Doohan, a kilencszeres Le Mans-i 24 órás győztes Tom Kristensen, és a NASCAR-fenegyerekei, mint Jeff Gordon és Jimmie Johnson.

A ROC 1989-ben váltott az azóta is használt párhuzamos pályás formátumra, az volt az első autóverseny a világon, ahol ilyesmit kipróbáltak. 1992 és 2003 között Gran Canarián rendezték meg a küzdelmet, azóta viszont a világ legimpozánsabb helyszínein fordult meg a ROC: a párizsi Stade de France-ban, a londoni Wembley-ben, vagy éppen a pekingi Madárfészek olimpiai stadionban.

2010-ben tért vissza német földre, akkor a düsseldorfi ESPRIT aréna adott otthont a versenynek, majd 2012-ben a bangkoki Rajamangala stadionba költözött. Azóta versenyeztek a londoni olimpiai stadionban, de Miami baseballcsapatának, a Marlinsnak az arénájában, de olyan kultikus autós helyszínen is, mint a mexikói Foro Sol.

A megmérettetés tavaly került először megrendezésre a svédországi havas és jeges körülmények között Pite Havsbadban és idén is az északi ország látja vendégül a meghívott versenyzőket január 28-án és 29-én.

A Race of Champions formátuma

A ROC egy egyenes kieséses verseny, ahol a meghívott pilóták azonos feltételek mellett, ugyanolyan autóval, ugyanolyan távon küzdenek meg egymással több felvonásban, hogy végül eldőljön, kit koronáznak a Bajnokok Bajnokává.

A verseny rendszerint egy csoportkörrel kezdődik, így a pilóták a csoportjukban lévő riválisokkal egyaránt megmérkőznek, az autókat pedig az egyes futamok között lecserélik, így mindenkinek muszáj különböző autókat vezetnie. A csoportkör után következnek a negyeddöntők, ahol beindul a tényleges egyenes kieséses verseny, egészen a döntőig.

Race of Champions Nemzetek Kupája

Az 1999-es ROC óta az egyéni verseny mellett csapatversenyt is rendeznek, a csapatokat pedig rendszerint nemzetiség alapján osztják be. Kezdetben minden versenyző egy-egy futamot vívott és ha az eredmény ezek után 1-1-re állt, akkor a két győztes pilóta egy amolyan szétlövésben, azaz egy harmadik futamban küzdött meg egymással, hogy kiderüljön a továbbjutó csapat kiléte.

Immáron a Nemzetek Kupája is csoportküzdelmekkel indul, amelyben minden egy kalapba sorolt nemzet megküzd mindenkivel, a végén pedig a négy legsikeresebb csapat jut az egyenes kieséses elődöntőbe.

Az idei résztvevők

Ahogy arról mi is folyamatosan beszámoltunk, ebben az évben is rangos mezőny gyűlik össze Svédországban, a rajtlista a kétszeres DTM-, és egyszeres Wolrd Rallycross és elektromos túraautó-bajnok Mattias Ekströmmel lett teljes. A svéd klasszis ráadásul rekordbeállításra készül, hiszen az egyéni versenyben Didier Auriol, valamint Sébastian Loeb egyaránt négy-négy alkalommal ért a csúcsra, míg Ekström három sikernél tart.

Ha már megemlítettük Loeböt, a ralilegenda is tiszteletét teszi az idei ROC-on, ráadásul rendkívül jó formában, hiszen a Dakaron szakaszgyőzelmi rekorddal zárt a második helyen. Ekström a svéd csapatot az ötszörös ralikrossz-világbajnok Johan Kristofferssonnal alkotja majd, míg Loeb párja a DTM-es Adrien Tambay lesz.

A britek ezúttal is David Coulthard-Jamie Chadwick párosnak szavaztak bizalmat, ahogy a németeknél is megismétlődik a tavalyi felállás a négyszeres világbajnok Sebastian Vettellel és Mick Schumacherrel. Vettel egyébként tavaly épp Loebtől kapott ki a fináléban és továbbra is második sikerére hajt.

Egy évvel ezelőtt Norvégia zárt az élen a Nemzetek Kupájában, és Petter valamint Oliver Solberg megkísérli a címvédést, az apa-fia páros egy esetleges sikerrel a kétszeres győztes Finnországhoz, Franciaországhoz, valamint a dán-svéd-norvég északi alakulathoz, továbbá a francia-spanyol-brazil-brit All-Star csapathoz csatlakozna. A csapatversenyek abszolút rekordere egyébként Németország, akik nyolc alkalommal örülhettek a Nemzetek Kupája-sikernek.

Ha már a vegyes nemzetiségű csapatokról ejtettünk szót, említsük meg az északi alakulatot, amelyet ezúttal a Le Mans-i 24 órás verseny kilencszeres rekordgyőztese, Tom Kristensen, valamint a Formula-3-as szériák koronázatlan királya, Felix Rosenqvist alkotnak, míg az All Star csapatban az Aston Martin Forma-1-es csapatának immáron hivatalos tesztpilótája, Felipe Drugovich, és a belga raliversenyző Thierry Neuville küzdenek egymás oldalán.

Természetesen ezúttal is képviselteti magát Finnország és az Egyesült Államok is. Az európaiaknál idén ott lehet Valtteri Bottas, aki tavaly az utolsó pillanatban lemondani kényszerült a részvételt, csapattársa a kétszeres Forma-1-es világbajnok Mika Häkkinen lesz.

A tengerentúli párost a kilencszeres X-Games-győztes motoros, Travis Pastrana, valamint az autóversenyző, kaszkadőr és médiaszemélyiség Tanner Foust alkotják majd, a ROC eseményeiről pedig természetesen a hu.motorsport.com részletesen beszámol.

Aki pedig nem akar lemaradni egyetlen másodpercéről sem, az a Race of Champions hivatalos YouTube-csatornáján figyelemmel kísérheti az eseményeket. Idén szombaton, azaz január 28-án 12 órától 15 óráig rendezik a Nemzetek Kupája küzdelmeit, egy nappal később, vasárnap, tehát január 29-én pedig szintén 12 órától 15 óráig az egyéni versenyt.

