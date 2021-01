Micsoda fordulat: a Red Bull Ferrarikkal indulna a DTM-ben

A Red Bull nem olyan régen jelentette be, hogy a 2020-as pilótájuk, Alex Albon 2021-ben a DTM-ben fogja folytatni a pályafutását, azonban egyelőre nem árulták el, milyen autóval teszi ezt meg. A Motorsport.com azonban exkluzív forrásokra hivatkozva kijelentette, hogy a Red Bull a DTM-ben bizony Ferrari 488 GT3-as autókkal fog indulni.

Elsőre az is furcsa volt, hogy a Red Bull egyáltalán indul a Német Túraautó Bajnokságban, ám a Motorsport.com információi szerint maga a sorozat vezére, Gerhard Berger vette erre rá Dietrich Mateschitzet, akivel a Toro Rosso megalapítása óta jó maradt a kapcsolata.

#52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Niek Hommerson, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Daniel Serra Fotó készítője: Erik Junius

A Red Bull választása a Ferrari mellett azért is érdekes, mert a Forma-1-es csapat két gyártóval is közeli kapcsolatban állt az elmúlt években, a főszponzorként tőlük távozó Aston Martinnal közös projektet is vezettek, ennek lett az eredménye a Valkyrie, de kijelenthető, hogy nem indult tárgyalás a két fél között arról, hogy a DTM-ben folytassák az együttműködésüket.

A Red Bulltól szintén távozó Hondának is van a kategóriában való részvételre alkalmas autója, az NSX GT3, azonban az NSX annyira rétegautónak számít Európában, hogy nem érné meg marketing szempontból azzal versenyezni az öreg kontinensen, másfelől pedig a Honda pont az F1-ből is a karbonsemlegesség elérése miatt lépett ki, így egy DTM program nem illik a márka arculatába.

Arról azonban továbbra sincsen hír, hogy a Red Bull melyik privát alakulattal működne együtt a bajnokságban. A Ferrari gyári csapata, az AF Corse lenne a legegyértelműbb döntés, de a Motorsport.com információi szerint a helyzet ennél összetetteb jelenleg:

„Soha ne mond azt, hogy soha, de egy DTM projektet nagyon nehezen tudnánk kivitelezni, mert így is elfoglaltak vagyunk a mostani programjainkkal” – kommentálta az olasz alakulat, ahogyan a Motopark, a Carlin, és a Renault-Nissan FE programját vivő DAMS is azt mondta, hogy nem fognak részt venni a Red Bull projektjében.

A Motorsport.com értesülései szerint a Red Bull megtalálta a harmadik pilótáját is a projekthez: Nick Cassidy, az elmúlt években a Super Formulában és a Super GT-ben versenyző új-zélandi pilóta lehet Alex Albon váltótársa, míg a másik autóban teljes szezont fut az F2-ben is versenyző Liam Lawson.

Cassidy 2021-ben a Formula-E-ben fut még teljes szezont, és Albonhoz hasonlóan azokon a versenyeken indul majd a DTM-ben, amelyek nem ütköznek az elsődleges programjával.

Ronald Vording és Sven Haidinger közreműködésével.

